В Краснодарском крае нашли насекомых, которых раньше не было в регионе

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Минприроды Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Минприроды Краснодарского края»

На Кубани на особо охраняемых природных территориях выявили редких и малоизвестных краснокнижных насекомых

2 ноября Минприроды Краснодарского края сообщило, что на территории региона нашли редких и малоизвестных краснокнижных насекомых. Их выявили на особо охраняемых природных территориях.

В списке эмпуза полосатая, златка Ариаса, древесный муравьиный лев пантеровидный, голубянка черноморская, дыбка степная, зелёная дубовая златка, карабус кавказский, дровосек зубчатогрудый, слоник острокрылый, пестрянка веселая. Их внесли в базу данных Методики мониторинга охраняемого компонента биоразнообразия ООПТ.

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По предварительным оценкам специалистов, в Краснодарском крае обитает не менее 11 тыс. видов насекомых. В Красную книгу региона занесено 318 видов из 11 отрядов.

Как писали Юга.ру, на Ставрополье ввели карантин из-за распространения коричнево-мраморного клопа. Насекомое представляет серьезную опасность для сельского хозяйства. 

Животные Министерство природных ресурсов и экологии РФ Экология

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