В Краснодарском крае нашли насекомых, которых раньше не было в регионе

На Кубани на особо охраняемых природных территориях выявили редких и малоизвестных краснокнижных насекомых

2 ноября Минприроды Краснодарского края сообщило, что на территории региона нашли редких и малоизвестных краснокнижных насекомых. Их выявили на особо охраняемых природных территориях. В списке эмпуза полосатая, златка Ариаса, древесный муравьиный лев пантеровидный, голубянка черноморская, дыбка степная, зелёная дубовая златка, карабус кавказский, дровосек зубчатогрудый, слоник острокрылый, пестрянка веселая. Их внесли в базу данных Методики мониторинга охраняемого компонента биоразнообразия ООПТ.

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По предварительным оценкам специалистов, в Краснодарском крае обитает не менее 11 тыс. видов насекомых. В Красную книгу региона занесено 318 видов из 11 отрядов.