Жителей Сочи попросили рассказать, какие пляжи нуждаются в благоустройстве

Власти Сочи начали подготовку к новому курортному сезону 2025 года и запустили опрос для местных жителей

1 ноября телеграм-канал «МЦУ Сочи» предложил жителям выбрать пляжи, которые необходимо привести в порядок к курортному сезону 2025.



Опрос продлится до 14 ноября 2024 года. В муниципальном центре управления курорта пообещали, что учтут все пожелания сочинцев.

Читайте также: В Сочи откроют 33 зимних пляжа

Поучаствовать в опросе можно на сайте «Умный Сочи». Там необходимо зайти в раздел «Активный житель», а потом нажать на «Городские проблемы».



Далее во вкладке «Оставить обращение» выбрать категорию «Пляжи», написать свои предложения, указать адрес, название пляжа и оставить метку на карте.



Подробную инструкцию можно найти в видеоролике: