Жителей Сочи попросили рассказать, какие пляжи нуждаются в благоустройстве

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Сочи начали подготовку к новому курортному сезону 2025 года и запустили опрос для местных жителей

1 ноября телеграм-канал «МЦУ Сочи» предложил жителям выбрать пляжи, которые необходимо привести в порядок к курортному сезону 2025.

Опрос продлится до 14 ноября 2024 года.  В муниципальном центре управления курорта пообещали, что учтут все пожелания сочинцев.

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Поучаствовать в опросе можно на сайте «Умный Сочи». Там необходимо зайти в раздел «Активный житель», а потом нажать на «Городские проблемы».

Далее во вкладке «Оставить обращение» выбрать категорию «Пляжи», написать свои предложения, указать адрес, название пляжа и оставить метку на карте.

Подробную инструкцию можно найти в видеоролике:

Как писали Юга.ру, Краснодар и Сочи вошли в топ-10 мест для отдыха в ноябре.

Благоустройство Курорты и туризм Опросы отдых Пляжи Развлечения Сочи

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