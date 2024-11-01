Жителей Сочи попросили рассказать, какие пляжи нуждаются в благоустройстве
Власти Сочи начали подготовку к новому курортному сезону 2025 года и запустили опрос для местных жителей
1 ноября телеграм-канал «МЦУ Сочи» предложил жителям выбрать пляжи, которые необходимо привести в порядок к курортному сезону 2025.
Опрос продлится до 14 ноября 2024 года. В муниципальном центре управления курорта пообещали, что учтут все пожелания сочинцев.
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Поучаствовать в опросе можно на сайте «Умный Сочи». Там необходимо зайти в раздел «Активный житель», а потом нажать на «Городские проблемы».
Далее во вкладке «Оставить обращение» выбрать категорию «Пляжи», написать свои предложения, указать адрес, название пляжа и оставить метку на карте.
Подробную инструкцию можно найти в видеоролике:
Как писали Юга.ру, Краснодар и Сочи вошли в топ-10 мест для отдыха в ноябре.