Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконной свалки под Анапой

Жители хутора Анапы снова жалуются на огромную незаконную свалку и едкий запах от отходов

Предыстория: В сентябре 2024 года в районе хутора Воскресенский недовольные жители перегородили мусоровозам дорогу. Они требовали убрать незаконную свалку. Она находится на месте бывшего полигона ТБО. Также жители хотели отказаться от услуг мусорного оператора «Экотехпром».



Позже в дело вмешалась прокуратура. Ведомство обследовало свалку и заявило, что «ТКО накапливается на открытой площадке в навалах в результате чего влага, выделяемая отходами, попадает на почву вблизи навалов».



В октябре прокуратура Краснодарского края рассказала, что мусорного оператора оштрафовали на 350 тыс. и 100 тыс. рублей. По данным ведомства, свалку начали ликвидировать и вывезли более 14 тыс. тон отходов.

30 октября информационный центр СК России сообщил, что председатель следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в хуторе Воскресенском.



В информационный центр СК России обратился житель Краснодарского края. Он рассказал подробности о незаконной свалке в хуторе Воскресенском.

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По его словам, региональный оператор ТКО организовал работу точки сбора отходов для дальнейшей транспортировки на полигон, но мусор практически не вывозят.



Жители близлежащих населенных пунктов неоднократно жаловались на едкий запах. Однако многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.



В СУ СК России по Краснодарскому краю началась процессуальная проверка.



В сентябре компания «Экотехпром» заявляла, что свалка образовалась из-за роста отходов в Анапе в летний туристический сезон. Оператор мог складировать мусор только в определенном месте. Ближайший такой объект — это полигон в Темрюке. Его мощности были ограничены, а летом он приостанавливал работу. По словам оператора, везти мусор было некуда.



15 октября в «Экотехпроме» утверждали, что со свалки вывезли все отходы ТКО. Однако люди продолжают жаловаться на скопление мусора.