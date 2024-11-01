Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконной свалки под Анапой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/45388
    © Скриншот из телеграм-канала «Туподар» https://t.me/typodar/45388

Жители хутора Анапы снова жалуются на огромную незаконную свалку и едкий запах от отходов

Предыстория: В сентябре 2024 года в районе хутора Воскресенский недовольные жители перегородили мусоровозам дорогу. Они требовали убрать незаконную свалку. Она находится на месте бывшего полигона ТБО. Также жители хотели отказаться от услуг мусорного оператора «Экотехпром».

Позже в дело вмешалась прокуратура. Ведомство обследовало свалку и заявило, что «ТКО накапливается на открытой площадке в навалах в результате чего влага, выделяемая отходами, попадает на почву вблизи навалов».

В октябре прокуратура Краснодарского края рассказала, что мусорного оператора оштрафовали на 350 тыс. и 100 тыс. рублей. По данным ведомства, свалку начали ликвидировать и вывезли более 14 тыс. тон отходов.

30 октября информационный центр СК России сообщил, что председатель следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в хуторе Воскресенском.

В информационный центр СК России обратился житель Краснодарского края. Он рассказал подробности о незаконной свалке в хуторе Воскресенском. 

Читайте также:

По его словам, региональный оператор ТКО организовал работу точки сбора отходов для дальнейшей транспортировки на полигон, но мусор практически не вывозят.

Жители близлежащих населенных пунктов неоднократно жаловались на едкий запах. Однако многочисленные обращения в профильные структуры результатов не принесли.
 
В СУ СК России по Краснодарскому краю началась процессуальная проверка. 

В сентябре компания «Экотехпром» заявляла, что свалка образовалась из-за роста отходов в Анапе в летний туристический сезон. Оператор мог складировать мусор только в определенном месте. Ближайший такой объект — это полигон в Темрюке. Его мощности были ограничены, а летом он приостанавливал работу. По словам оператора, везти мусор было некуда.

15 октября в «Экотехпроме» утверждали, что со свалки вывезли все отходы ТКО. Однако люди продолжают жаловаться на скопление мусора.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске возбудили уголовное дело против хозяина мусорного полигона. Летом свалка горела дважды.

Александр Бастрыкин Анапа Мусор Правосудие Прокуратура Следственный комитет Экология

Новости

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара остаются без горячей воды и тепла четвертый день подряд
В Краснодаре отменили ярмарки выходного дня в первые выходные ноября
Власти рассказали о будущем исторических объектов на территории Краснодарского МЖК
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконной свалки под Анапой
Тысячи жителей Краснодара 1 ноября останутся без света. Электричество будут отключать весь месяц
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Конформист» 1970 года

Лента новостей

Ливни, ветер и мокрый снег
Вчера, 17:30
Ливни, ветер и мокрый снег
Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале ноября
Путь пюре
Сегодня, 13:45
Путь пюре
Как в Краснодарском крае работает крупнейший российский завод по производству детского питания в паучах
Жители Краснодара могут получить сразу два кешбэка за покупки продуктов в магазинах «Магнит» через СБП
Вчера, 10:01 Реклама
Жители Краснодара могут получить сразу два кешбэка за покупки продуктов в магазинах «Магнит» через СБП
Что нужно для этого сделать?

Реклама на сайте