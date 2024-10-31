Ливни, ветер и мокрый снег. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале ноября
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что с 1 по 3 ноября в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с.
Синоптики также предупредили, что с вечера 2 ноября в горах и предгорных районах выпадет снег, местами ожидается налипание мокрого снега. Видимость из-за осадков ухудшится до 2000-1000 м, а температура днем понизится до 11-13 °С, ночью она опустится до -2-7 °С.
Вода теплее воздуха:
В Краснодаре ветер начнет усиливаться уже во второй половине 31 октября, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В пятницу, 1 ноября, в городе ночью и утром пройдет дождь, также прогнозируют сильный туман. Днем осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +18 °С. В субботу, 2 ноября, будет теплая и сухая погода, днем до + 19 °С.
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