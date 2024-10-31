Ливни, ветер и мокрый снег. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале ноября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что с 1 по 3 ноября в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с.

Синоптики также предупредили, что с вечера 2 ноября в горах и предгорных районах выпадет снег, местами ожидается налипание мокрого снега. Видимость из-за осадков ухудшится до 2000-1000 м, а температура днем понизится до 11-13 °С, ночью она опустится до -2-7 °С.