Ливни, ветер и мокрый снег. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале ноября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что с 1 по 3 ноября в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами и сильным ветром с порывами до 20-22 м/с.

Синоптики также предупредили, что с вечера 2 ноября в горах и предгорных районах выпадет снег, местами ожидается налипание мокрого снега. Видимость из-за осадков ухудшится до 2000-1000 м, а температура днем понизится до 11-13 °С, ночью она опустится до -2-7 °С.

Вода теплее воздуха:

В Краснодаре ветер начнет усиливаться уже во второй половине 31 октября, отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 1 ноября, в городе ночью и утром пройдет дождь, также прогнозируют сильный туман. Днем осадков не ожидается, а температура воздуха поднимется до +18 °С.  В субботу, 2 ноября, будет теплая и сухая погода, днем до + 19 °С.

Как писали Юга.ру, Кавказский заповедник закрыл летние туристические маршруты до следющего года.

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