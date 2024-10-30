Простые правила: «Ростелеком» и Госуслуги рассказывают о безопасности в сети

Два года назад на Госуслугах открылся раздел «Кибербезопасность — это просто!» . В нем есть статьи, полезные советы и рекомендации по защите от различных угроз: от взлома аккаунтов до телефонного мошенничества. За два года раздел посетили более 3,9 млн человек. Всероссийскую программу кибергигиены реализуют Минцифры России, «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома» — архитектор комплексной кибербезопасности) и СПбГУТ по проекту «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

По данным экспертов, чаще всего жертвами мошенничества в интернете становятся дети и пожилые люди. На Госуслугах опубликованы памятки с советами, какие данные нельзя раскрывать, фразами, выдающими телефонных мошенников, описаны распространенные мошеннические схемы. Также там предусмотрены ответы на часто задаваемые вопросы: «как узнать, что аккаунт взломали?» или «как проверить, не подали ли мошенники заявление от моего имени?».

«Кибербезопасность — это не просто набор технических мер, а настоящая культура цифровой гигиены. В свою очередь, миссия «Ростелекома» — сделать эту культуру доступной и понятной для всех. Поэтому проект «Кибербезопасность — это просто!» на Госуслугах — это не только сборник советов, но и возможность для каждого стать киберграмотным и чувствовать себя безопаснее в цифровом мире», — рассказал вице-президент по развитию и обеспечению информационной безопасности «Ростелекома» Алексей Чугунов.

Где еще узнать о правилах кибербезопасности?

Эксперты «Солара» разработали несколько программ по цифровой гигиене. Так, в проекте «КиберЗОЖ» пользователи найдут правила и советы для защиты персональных данных.

Проект «Кибербуллинг» нацелен на подростков и освещает проблему интернет-травли. Он рассказывает, как противостоять оскорблениям в сети, отличить кибербуллинг от дружеской шутки и самому не оказаться в роли агрессора.

Проект «Выучи свою роль» — это сборник сценариев диалога с телефонными мошенниками для противостояния популярным схемам обмана.

Проект «Прокачай скилл защиты» разработали для любителей онлайн-игр: он объясняет, как избежать кражи аккаунта и обезопасить компьютер от вируса.

Для родителей «Ростелеком» разработал онлайн-курс «Как защитить ребенка от рисков в интернете?» (18+). Взрослые могут узнать, как детей вовлекают в преступные группировки через интернет, чем опасен кибербуллинг, как противостоять травле и домогательствам в сети, что такое шерентинг и как защитить данные ребенка.



Также правила безопасности в интернете изложены в книге «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», изданной «Ростелекомом».

Подробнее обо всех проектах «Ростелекома» по кибербезопасности можно узнать в разделе «Киберграмотность».