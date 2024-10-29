В Новороссийске жители многоэтажки на 6 дней остались без газа, тепла и света. Прокуратура начала проверку

В Новороссийске у жителей многоквартирного дома по улице Суворовской, 19 с 24 октября отсутствует электроэнергия, газоснабжение и отопление

25 октября дом обесточили, сутки люди провели без электроэнергии. Потом свет то включали, то выключали. Отопления и воды в квартирах тоже не было.

28 октября газета «Новороссийский рабочий» 28 октября сообщила , что с 24 октября в восьмиподъездной пятиэтажке на улице Суворовской, 19 нет газа. Его отключили, потому что труба оказалось под высоким напряжением — 22 Вольт при норме 0,3.

«Люди из соседних домов приносят нам в термосах горячую еду к подъездам! В доме много несовершеннолетних и стариков, которые замерзают в квартирах. Многие уже простудились. Кто и когда нам поможет?» — возмущались жители.

Утром 28 октября представитель НЭСК сообщил, что вышел из строя кабель от ТП-110. Специалисты обещали завершить ремонт к вечеру.

«Во избежание трагедии в четверг была перекрыта подача газа. Из-за перекоса фаз дом был обесточен. Если после ремонтных работ напряжение на газовой трубе опустится до 0,3 Вольт, то служба газа начнет запуск дома», — написали 28 октября представители управляющей компании «НУК», обслуживающей дом.

В УК добавили, что газ пойдет по тем стоякам, где все собственники откроют дверь, чтобы сотрудники службы проверили оборудование.

29 октября прокуратура Краснодарского края сообщила, что начала проверку по факту отсутствия ресурсов в доме по улице Суворовской, 19.

Один из жителей дома сообщил порталу Юга.ру, что свет включили 28 октября около 17:50. Однако отопления по-прежнему нет.

«В данный момент [днем 29 октября — прим. Юга.ру] ждём бригаду, которая вроде как должна заняться газом. Сделают или нет, пока под вопросом», — добавил мужчина.