В Краснодарском крае средняя цена упаковки лекарства выросла на 25%

Краснодарский край

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  • © Фото Никиты Быкова, Юга.ру
    © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

В 2024 году в аптеках Кубани средняя цена одной упаковки лекарственного препарата составила 376,5 рублей

28 октября «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group сообщили, что за девять месяцев 2024 года средняя цена одной упаковки лекарства в аптеках Краснодарского края достигла 376,5 рублей. Это примерно на 70 рублей больше, чем год назад — стоимость выросла на 25%.

По данным аналитиков, с января по сентябрь аптеки Краснодарского края продали 122 млн упаковок лекарств (-1,9%) на общую сумму 45,7 млрд рублей (+22,7 млрд рублей).

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Эксперты отметили, что в регионе наибольшим спросом пользуются препараты для улучшения работы ЖКТ и обмена веществ. На них пришлось более 16% от всех продаж. Далее следуют препараты для лечения заболеваний респираторной системы (около 16%), сердечно-сосудистых заболеваний (около 14%) и нервной системы (13,3%).

На пятом месте по объему продаж в Краснодарском крае оказались препараты для лечения заболеваний кожи (8,8%).

Как писали Юга.ру, ФАС проверит цены в «Магните», «Ашане», «Перекрестке» и еще 11 торговых сетях.

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