В Краснодарском крае средняя цена упаковки лекарства выросла на 25%

В 2024 году в аптеках Кубани средняя цена одной упаковки лекарственного препарата составила 376,5 рублей

28 октября «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group сообщили , что за девять месяцев 2024 года средняя цена одной упаковки лекарства в аптеках Краснодарского края достигла 376,5 рублей. Это примерно на 70 рублей больше, чем год назад — стоимость выросла на 25%. По данным аналитиков, с января по сентябрь аптеки Краснодарского края продали 122 млн упаковок лекарств (-1,9%) на общую сумму 45,7 млрд рублей (+22,7 млрд рублей).

Эксперты отметили, что в регионе наибольшим спросом пользуются препараты для улучшения работы ЖКТ и обмена веществ. На них пришлось более 16% от всех продаж. Далее следуют препараты для лечения заболеваний респираторной системы (около 16%), сердечно-сосудистых заболеваний (около 14%) и нервной системы (13,3%).

На пятом месте по объему продаж в Краснодарском крае оказались препараты для лечения заболеваний кожи (8,8%).