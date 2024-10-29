Жители трех микрорайонов Краснодара 29 октября останутся без отопления и горячей воды

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

29 октября в Юбилейном, Славянском и Фестивальном микрорайонах Краснодара отключат отопление и горячую воду

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 8:00 до 20:00 29 октября прекратится подача теплоносителя в дома Юбилейного, Славянского и части Фестивального микрорайонов, которые подключены к котельной РОК-1.

Это связано с заменой запорной арматуры на тепловой сети. 

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«Ремонт необходимо выполнить сейчас, так как на ответвлении от магистрали обнаружена утечка, а запорная арматура вышла из строя. При этом для проведения ремонта было специально выбрано дневное время, когда большинство жителей на работе, и в теплый день», — рассказал главный инженер компании «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков.

Работы проведут на улице Бойлерной. Специалисты пообещали, что после завершения работ горячая вода вернется в дома жителей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре рядом с Чистяковской рощей жителям не дали отопление. При этом две недели назад власти города заявляли о полной готовности к холодам.

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