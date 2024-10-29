Жители трех микрорайонов Краснодара 29 октября останутся без отопления и горячей воды

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что с 8:00 до 20:00 29 октября прекратится подача теплоносителя в дома Юбилейного, Славянского и части Фестивального микрорайонов, которые подключены к котельной РОК-1. Это связано с заменой запорной арматуры на тепловой сети.

«Ремонт необходимо выполнить сейчас, так как на ответвлении от магистрали обнаружена утечка, а запорная арматура вышла из строя. При этом для проведения ремонта было специально выбрано дневное время, когда большинство жителей на работе, и в теплый день», — рассказал главный инженер компании «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков.

Работы проведут на улице Бойлерной. Специалисты пообещали, что после завершения работ горячая вода вернется в дома жителей.