Авито вывел на международную битву роботов «Барракуду» и спиннер-жало российских разработчиков

26 октября в Екатеринбурге прошел второй отборочный тур Международного чемпионата по битве роботов, который координирует Минцифры России. Авито вывел на «Битву роботов» две команды: единственную женскую Energy Girls из Санкт-Петербурга и новичков из Перми BeeKeepers. Energy Girls вышли в полуфинал чемпионата

Международный чемпионат по битве роботов — соревнования мирового уровня, в которых роботы сражаются под управлением команд-разработчиков. Партнерами и спонсорами команд выступают ведущие технологические компании и университеты России, которые поддерживают развитие технологической сектора в стране.



В этом году чемпионат проходит в три этапа: два отборочных в Москве и Екатеринбурге, а после день полуфинала и финала в Мытищах. Общий призовой фонд турнира — 6,6 млн рублей. В этом году за него борются 96 команд из семи стран.



Во втором отборочном туре в Екатеринбурге приняли участие 48 команд: в основной дисциплине состязались роботы весом до 110 кг, в «Битве мини-роботов» — роботы до 1,5 кг. В полуфинал прошли 16 команд, по 8 с каждого этапа.

Авито обеспечил команды Energy Girls и BeeKeepers необходимым оборудованием для технической поддержки робота и покрыл организационные расходы для участия в мероприятии. Полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов пройдет 23 ноября в Москве. За чемпионство поборется и Energy Girls. Участницы команды — пятеро девушек из Санкт-Петербурга, среди которых два инженера, дизайнер, сборщик-механик и программист, — разработали робота под названием «Барракуда 2.0». Он весит 110 кг, отличается особой прочностью и продуманной конструкцией, благодаря чему робота сложно вывести из строя.

«Мы рады собраться и вновь продемонстрировать способности нашего робота. И хоть результат непредсказуем, важно каждый раз пробовать, учитывая предыдущий опыт, и идти вперед. Классно, что в этом году нам помогает Авито. Все мы постоянно пользуемся приложением, покупаем, продаем, арендуем жилье. И нам как команде дали возможность подготовиться к турниру максимально качественно с технической и организационной сторон и доказать в очередной раз всей стране, какие достойные результаты может показывать наша женская команда. Надеемся, наш опыт вдохновит многих девушек, которые в следующий раз тоже присоединятся к турниру», — говорит капитан команды Energy Girls Зоя Судакова.

© Фото пресс-службы Авито

© Фото пресс-службы Авито

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Команду BeeKeepers представляли четверо роботехников из Перми: капитан — пилот и электронщик, второй пилот, программист и девушка-дизайнер. BeeKeepers впервые участвовали в чемпионате. Ребята разработали робота Vesper весом 110 кг. Это конструкция на четырехколесном шасси с подвижным активным орудием — вращающимся вертикальным спиннером в виде жала. Дополнительной боевой особенностью робота был встроенный в корпус огнемет.

«Мы часто ищем и заказываем комплектующие на Авито. Особенно когда нужно быстро, а уже после кастомизируем под себя. Мы открыли для себя Битву роботов впервые в этом году, хотя уже наблюдали за соревнованиями. Находиться на одной площадке с сильнейшими игроками полезно как с точки зрения обмена опытом, так и для вдохновения на будущие победы», — комментирует капитан команды BeeKeepers Денис Петров.

© Фото пресс-службы Авито

© Фото пресс-службы Авито

«Для того, чтобы построить робота, нужно огромное количество инженерных инструментов. Мы хотим поддерживать и развивать талантливых, инициативных ребят, потому что IT-кадры — сердце нашего бизнеса, а на Битве роботов встречаются лучшие изобретатели и технологии со всего мира. В будущем они присоединятся к IT-сообществу и помогут реализовывать технологический потенциал страны, а кто-то возможно присоединится к Авито в качестве сотрудников», — говорит технический директор Авито Александр Салтанов.