Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить анимацию «Остров собак»
В Краснодаре 28 октября состоится показ анимационного фильма Уэса Андерсона «Остров собак» (18+)
Краснодарская арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 28 октября очередную встречу клуба любителей кино. Участники посмотрят и обсудят анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак».
По указу мэра Кобаяши все домашние собаки города Мегасаки отправляются на огромную свалку. 12-летний Атари в одиночку отправляется на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс.
От «Сонной лощины» до «Заклятия»:
«Фильм — уникальное вместилище чувств. Как и все предыдущие фильмы режиссера, это смешно-грустный фильм о семье, дружбе, взрослении и тех вещах, которые определяют вашу личность», — рассказали организаторы.
Начало в 18:30, участие бесплатное. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 41.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают «Ежика в тумане» к 50-летию мультфильма.