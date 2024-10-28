Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить анимацию «Остров собак»

Кадр из трейлера к фильму «Остров собак» © Скриншот видео с Rutube-канала « КиноПИК»

Кадр из трейлера к фильму «Остров собак» © Скриншот видео с Rutube-канала « КиноПИК»

В Краснодаре 28 октября состоится показ анимационного фильма Уэса Андерсона «Остров собак» (18+)

Краснодарская арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 28 октября очередную встречу клуба любителей кино. Участники посмотрят и обсудят анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак». По указу мэра Кобаяши все домашние собаки города Мегасаки отправляются на огромную свалку. 12-летний Атари в одиночку отправляется на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс.

«Фильм — уникальное вместилище чувств. Как и все предыдущие фильмы режиссера, это смешно-грустный фильм о семье, дружбе, взрослении и тех вещах, которые определяют вашу личность», — рассказали организаторы. Начало в 18:30, участие бесплатное. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 41.