Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить анимацию «Остров собак»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Остров собак» © Скриншот видео с Rutube-канала « КиноПИК»
    Кадр из трейлера к фильму «Остров собак» © Скриншот видео с Rutube-канала « КиноПИК»

В Краснодаре 28 октября состоится показ анимационного фильма Уэса Андерсона «Остров собак» (18+)

Краснодарская арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 28 октября очередную встречу клуба любителей кино. Участники посмотрят и обсудят анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак».

По указу мэра Кобаяши все домашние собаки города Мегасаки отправляются на огромную свалку. 12-летний Атари в одиночку отправляется на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс.

От «Сонной лощины» до «Заклятия»:

«Фильм — уникальное вместилище чувств. Как и все предыдущие фильмы режиссера, это смешно-грустный фильм о семье, дружбе, взрослении и тех вещах, которые определяют вашу личность», — рассказали организаторы.

Начало в 18:30, участие бесплатное. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 41.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают «Ежика в тумане» к 50-летию мультфильма.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить анимацию «Остров собак»
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