Как рассчитывается налоговая база по земельному налогу в 2024 году? Справка от ФНС

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

ФНС объяснила, как рассчитывается кадастровая стоимость при начислении земельного налога в 2024 году

Как рассказали в ФНС, порядок расчета налоговой базы обновился в 2022 году, после внесения изменений в пункт 1 статьи 391 НК РФ Федеральным законом от 26.03.2022 №67-ФЗ.

Налог за 2023 год рассчитывают так: если кадастровая стоимость на 1 января 2023 года превышает кадастровую стоимость на 1 января 2022, то налоговой базой считается последняя. Ислючение из этого правила — рост кадастровой стоимости земельного участка из-за изменения его характеристик. Подробнее.

Узнать стоимость участка можно в разделе «Имущество» в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через сервис справочной информации по объектам недвижимости на сайте Росреестра или в МФЦ.

  • © Скриншот с сайта Росреестра
    © Скриншот с сайта Росреестра

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