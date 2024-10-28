Туман и дождь с мокрым снегом. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 28-30 октября в Краснодарском крае будет переменная облачность. В понедельник без осадков, ночью и утром местами туман.

Во вторник и среду облачно с прояснениями, местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, в предгорных районах +4…-1 °С. В горах ночью +2…-3 °С, днем 5-10 °С.

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На Азовском побережье ночью 7-12 °С, днем 13-18 °С. На Черноморском побережье переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 13-18 °С.

В Краснодаре солнечно и без осадков. Температура воздуха днем 15-17 °С. Ветер 3-8 м/с.

Как писали Юга.ру, Черное море в Краснодарском крае еще теплое, средняя температура держится в районе +21 °C. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал кубанскую погоду в конце октября «замечательной ситуацией».

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