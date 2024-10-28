Туман и дождь с мокрым снегом. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале рабочей недели

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 28-30 октября в Краснодарском крае будет переменная облачность. В понедельник без осадков, ночью и утром местами туман.

Во вторник и среду облачно с прояснениями, местами дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, в предгорных районах +4…-1 °С. В горах ночью +2…-3 °С, днем 5-10 °С.