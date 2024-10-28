Краснодарцев предупредили об отключениях воды и света. Где не будет ресурсов 28 октября?

В Краснодаре 28 октября планово отключат электричество и ограничат подачу воды

Телеграм-канал «ЕДДС» Краснодар сообщил , что в Краснодаре 28 октября планово отключат электроэнергию. С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

С13:00 до 17:00 по адресам:

Северная, 269, 271/а, 320, 324;

Аэродромная, 4, 21;

Орджоникидзе, 1/а;

Бершанской, 1, 3, 19;

Садовая, 8;

Ленина, 45;

Карасунская, 2;

Октябрьская, 12/1;

Воронежская, 47, 47/3.

Также с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улице проезд Дальний, корпус 1, 2.



Помимо этого, 28 октября с 9:00 до 15:00 будет снижено давление водоснабжения по адресам:

Гимназическая, 14;

Кирова, 37, 39;

Фрунзе, 20, 20а, 23, 25.

А с 13:00 до 16:00 на улице Северной, 269.