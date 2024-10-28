Краснодарцев предупредили об отключениях воды и света. Где не будет ресурсов 28 октября?
В Краснодаре 28 октября планово отключат электричество и ограничат подачу воды
Телеграм-канал «ЕДДС» Краснодар сообщил, что в Краснодаре 28 октября планово отключат электроэнергию.
С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:
- Фрунзе, 15, 20, 22, 25, 31;
- Кирова, 39, 47;
- Кубанонабережная, 172/1, 160/1;
- Ленина, 1, 3, 4, 9, 60, 65, 71;
- Гимназическая, 18, 24, 27/1, 46, 83;
- Степная, 1, 1/1. 2, 3, 3/2, 5, 9, 12;
- Железнодорожная, 19;
- Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1;
- Мачуги, 9, 19/1;
- Веселая, 1;
- Восточная, 26;
- Российская, 128, 130;
- Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 25, 25/1, 53, 150/1, 134, 136, 144/1, 144/2, 443, 445;
- Заполярная, 38;
- Тургенева, 95, 109, 111;
- Гагарина, 206, 212;
- Вишняковой, 1, 2/5, 3, 3/1;
- Садовая, 108;
- Новокузнечная, 88, 114, 127;
- Северная, 393, 397;
- Безназванный переулок, 1/4, 10;
- Ставропольская, 2/2, 6/1, 7, 8/1;
- Чехова, 2, 4/1;
- Седина, 53;
- Набережная, 34/2;
- Челюскина, 12, 12/1,14, 19, 21/2;
- Коммунаров, 278/1, 278/3, 278/4, 280, 282/1;
- Гаврилова, 96/1, 105, 107, 109, 111, 113, 282/1;
- Костылева, 23, 27;
- 2-ой проезд Стасова, 64;
- Бургасская, 54/4, 56, 82;
- Стасова, 121/3;
- Старокубанская, 91.
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С13:00 до 17:00 по адресам:
- Северная, 269, 271/а, 320, 324;
- Аэродромная, 4, 21;
- Орджоникидзе, 1/а;
- Бершанской, 1, 3, 19;
- Садовая, 8;
- Ленина, 45;
- Карасунская, 2;
- Октябрьская, 12/1;
- Воронежская, 47, 47/3.
Также с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улице проезд Дальний, корпус 1, 2.
Помимо этого, 28 октября с 9:00 до 15:00 будет снижено давление водоснабжения по адресам:
- Гимназическая, 14;
- Кирова, 37, 39;
- Фрунзе, 20, 20а, 23, 25.
А с 13:00 до 16:00 на улице Северной, 269.
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