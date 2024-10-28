Краснодарцев предупредили об отключениях воды и света. Где не будет ресурсов 28 октября?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 28 октября планово отключат электричество и ограничат подачу воды

Телеграм-канал «ЕДДС» Краснодар сообщил, что в Краснодаре 28 октября планово отключат электроэнергию.

С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

  • Фрунзе, 15, 20, 22, 25, 31;
  • Кирова, 39, 47;
  • Кубанонабережная, 172/1, 160/1;
  • Ленина, 1, 3, 4, 9, 60, 65, 71;
  • Гимназическая, 18, 24, 27/1, 46, 83;
  • Степная, 1, 1/1. 2, 3, 3/2, 5, 9, 12;
  • Железнодорожная, 19;
  • Бершанской, 1, 70, 70/а, 70/б, 70/1;
  • Мачуги, 9, 19/1;
  • Веселая, 1;
  • Восточная, 26;
  • Российская, 128, 130;
  • Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 25, 25/1, 53, 150/1, 134, 136, 144/1, 144/2, 443, 445;
  • Заполярная, 38;
  • Тургенева, 95, 109, 111;
  • Гагарина, 206, 212;
  • Вишняковой, 1, 2/5, 3, 3/1;
  • Садовая, 108;
  • Новокузнечная, 88, 114, 127;
  • Северная, 393, 397;
  • Безназванный переулок, 1/4, 10;
  • Ставропольская, 2/2, 6/1, 7, 8/1;
  • Чехова, 2, 4/1;
  • Седина, 53;
  • Набережная, 34/2;
  • Челюскина, 12, 12/1,14, 19, 21/2;
  • Коммунаров, 278/1, 278/3, 278/4, 280, 282/1;
  • Гаврилова, 96/1, 105, 107, 109, 111, 113, 282/1;
  • Костылева, 23, 27;
  • 2-ой проезд Стасова, 64;
  • Бургасская, 54/4, 56, 82;
  • Стасова, 121/3;
  • Старокубанская, 91.

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С13:00 до 17:00 по адресам:

  • Северная, 269, 271/а, 320, 324;
  • Аэродромная, 4, 21;
  • Орджоникидзе, 1/а;
  • Бершанской, 1, 3, 19;
  • Садовая, 8;
  • Ленина, 45;
  • Карасунская, 2;
  • Октябрьская, 12/1;
  • Воронежская, 47, 47/3.

Также с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улице проезд Дальний, корпус 1, 2.

Помимо этого, 28 октября с 9:00 до 15:00 будет снижено давление водоснабжения по адресам:

  • Гимназическая, 14;
  • Кирова, 37, 39;
  • Фрунзе, 20, 20а, 23, 25.

А с 13:00 до 16:00 на улице Северной, 269.

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Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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