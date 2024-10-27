Вода теплее воздуха. Какая температура Черного моря в Краснодарском крае в конце октября
Синоптики рассказали о температуре морской воды на курортах Краснодарского края
26 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что Черное море в Краснодарском крае еще теплое, средняя температура держится в районе +21 °C. Синоптик назвал кубанскую погоду в конце октября «замечательной ситуацией».
По данным ЦГМС Краснодарского края, в Туапсе и Геленджике 27 октября температура воды в море 20 °C. Чуть прохладнее в Сочи — 19 °C. В Анапе и Новороссийске температура моря опустилась до 18 °C.
При этом температура воздуха на Черноморском побережье ночью 8-10 °C, утром 10-11 °C, а днем — 15-16 °C.
В Геленджике пройдет парусная регата:
Комфортной для купания считается температура воды + 22 °C, однако некоторые люди загорают и даже заходят в воду. Блогер из Анапы Юрий Озаровский окунулся в море на закате.
Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара в конце октября зацвели весенние ирисы.