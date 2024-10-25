Потепление закончилось? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в выходные

Синоптики рассказали о погоде 26 и 27 октября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в выходные в регионе пройдут дожди, а в горах ночью и утром ожидается мокрый снег. Синоптики также прогнозируют сильный туман.

В субботу, 26 октября, воздух прогреется до +8-13 °C, подует ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы могут достигнуть 12-14 м/с. В воскресенье, 27 октября, ожидается до +14 °C.