Потепление закончилось? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в выходные

Краснодарский край

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  • © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    © Фото Ula Ulachka, freepik.com

Синоптики рассказали о погоде 26 и 27 октября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в выходные в регионе пройдут дожди, а в горах ночью и утром ожидается мокрый снег. Синоптики также прогнозируют сильный туман. 

В субботу, 26 октября, воздух прогреется до +8-13 °C, подует ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы могут достигнуть 12-14 м/с. В воскресенье, 27 октября, ожидается до +14 °C.

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На Черноморском побережье будет облачно и ветрено. Прогнозируют порывы 12-14 м/с, а местами — до 15-18 м/с. Сильных осадков не обещают. Температура воздуха поднимется до +15-17 °C.

При этом в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и грозы. Стихия ударит по курорту уже в ночь с 25 на 26 октября. Жителей и туристов просят не отдыхать возле воды и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными вывесками. 

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара объяснила, почему многим жителям холодно в своих квартирах.

Краснодар Курорты и туризм Погода Сочи Штормовые предупреждения

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