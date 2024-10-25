Потепление закончилось? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в выходные
Синоптики рассказали о погоде 26 и 27 октября
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в выходные в регионе пройдут дожди, а в горах ночью и утром ожидается мокрый снег. Синоптики также прогнозируют сильный туман.
В субботу, 26 октября, воздух прогреется до +8-13 °C, подует ветер 4-9 м/с, в отдельных районах порывы могут достигнуть 12-14 м/с. В воскресенье, 27 октября, ожидается до +14 °C.
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На Черноморском побережье будет облачно и ветрено. Прогнозируют порывы 12-14 м/с, а местами — до 15-18 м/с. Сильных осадков не обещают. Температура воздуха поднимется до +15-17 °C.
При этом в Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и грозы. Стихия ударит по курорту уже в ночь с 25 на 26 октября. Жителей и туристов просят не отдыхать возле воды и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными вывесками.
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