Адыгея вошла в топ лучших регионов по внедрению принципов бережливого производства

Первым пунктом стал Майкопский государственный технологический университет (МГТУ). С октября 2017 года он является участником пилотного проекта «Эффективный регион». В ноябре 2017 года на базе вуза создали фабрику процессов для подготовки специалистов. С марта 2018 года там стартовало обучение.



При посещении МГТУ глава Адыгеи рассказал сенаторам о взаимодействии с вузом. На фабрике процессов вуза обучились более 4 тыс. человек, среди них — сотрудники органов исполнительной власти, представители предприятий и организаций 25 субъектов России.



«Бережливые технологии в республике начали внедрять семь лет назад. Драйвер такой работы — мГТУ. Мы не только обучаем специалистов новым подходам в работе, но и даем возможность реализовать полученные знания на практике. В ряде организаций мы внедрили принципы «Эффективного региона». Кроме того, с 2019 года Адыгея реализует нацпроект «Производительность труда». В него вошли 12 предприятий. На предприятиях-участниках проекта отмечается повышение производительности труда и увеличение экономических показателей», — рассказал Мурат Кумпилов.

Также сенаторы посетили ПАО «Зарем» и ООО «Фирма Комплекс-Агро». Они являются участниками нацпроекта «Производительность труда».