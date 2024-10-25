Заповедник «Утриш» под Анапой приглашает на субботник и экскурсию

Волонтерам нужно будет собрать осколки битого стекла в пакеты и вынести их с территории заповедника. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. После субботника участникам проведут экскурсию.

Природный заповедник «Утриш» пригласил гостей и жителей Анапы на «Стеклянный субботник».

«Расскажем о флоре и фауне заповедника, а также вы получите свою порцию здоровья в виде фитонцидов, выделяемых деревьями можжевельника», — поделились организаторы.

Субботник и экскурсия пройдут 26 октября в 13:00 на экскурсионной тропе «Каньон». Добраться до села Большой Утриш нужно самостоятельно. Запись по телефону: 8 (988) 347-45-99.