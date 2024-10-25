Заповедник «Утриш» под Анапой приглашает на субботник и экскурсию

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Экологическая акция пройдет 26 октября на экскурсионном маршруте «Каньон»

Природный заповедник «Утриш» пригласил гостей и жителей Анапы на «Стеклянный субботник». 

Волонтерам нужно будет собрать осколки битого стекла в пакеты и вынести их с территории заповедника. Организаторы предоставят необходимый инвентарь. После субботника участникам проведут экскурсию.

Кавказский заповедник закрыл летние туристические маршруты:

«Расскажем о флоре и фауне заповедника, а также вы получите свою порцию здоровья в виде фитонцидов, выделяемых деревьями можжевельника», — поделились организаторы.

Субботник и экскурсия пройдут 26 октября в 13:00 на экскурсионной тропе «Каньон». Добраться до села Большой Утриш нужно самостоятельно. Запись по телефону: 8 (988) 347-45-99.

Как писали Юга.ру, краснодарцев приглашают сдать на переработку электротехнику.

Анапа Волонтеры Заповедники Курорты и туризм Экология

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