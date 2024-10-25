Курорт «Роза Хутор» в Сочи закроет подъемники перед началом горнолыжного сезона

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 5 ноября на горнолыжном курорте «Роза Хутор» пять подъемников уйдут на профилактику почти на месяц

Пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что с 5 ноября подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс» работать не будут. 

Во время регламентных работ подняться в горы на высоту 1600 метров можно будет на подъемниках «Горный парк Стрела» и «Стрела».

Кавказский заповедник закрыл летние туристические маршруты:

Также до Олимпийской Деревни будут курсировать шаттлы. Добраться туда можно и на личном транспорте или такси.

Подъемники планируют открыть 8 декабря.

Напомним, что 17 октября снег засыпал горные курорты Сочи.

Ранее Юга.ру рассказывали, когда в горах Сочи начнется горнолыжный сезон.

Горнолыжный спорт Курорты и туризм отдых Развлечения Роза Хутор Сочи

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Курорт «Роза Хутор» в Сочи закроет подъемники перед началом горнолыжного сезона
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