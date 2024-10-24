«Ашан» опроверг информацию об уходе из России, а слухи о продаже бизнеса не прокомментировал

Компания «Ашан» продолжит работу на российском рынке. В Краснодаре и Адыгее работают три магазина торговой сети

24 октября ТАСС со ссылкой на французскую газету Le Figaro сообщило, что сеть продуктовых магазинов «Ашан» уйдет из России. Компания якобы нашла двух потенциальных покупателей. Газета не уточняет, о ком именно идет речь.



По данным издания, это решение может быть связано с затруднениями из-за антироссийских санкций ЕС, с которыми столкнулась торговая сеть.

Позже в российской пресс-службе «Ашана» заявили ТАСС, что группа продолжит работать на местном рынке и добавили, что слухи о возможной продаже бизнеса не комментируют. В соцсетях стали придумывать альтернативные названия торговой сети. Например, «Шаман».