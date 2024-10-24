Из Минеральных Вод запустят новые рейсы в Тбилиси и Батуми. Сколько стоят билеты

Ставропольский край, В мире

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Между Минводами и городами Грузии запустят новые рейсы

24 октября пресс-служба аэропорта Минеральных Вод сообщила, что авиакомпания Red Wings расширит программу полетов в города Грузии. Первый полет из Минвод  в Тбилиси запланирован на 29 октября. Со 2 ноября перевозчик добавит прямые рейсы в Батуми. 

Полеты будут выполнять на самолете Superjet-100. Он вмещает до 100 пассажиров.

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Расписание:

  • В Тбилиси самолет будет летать по вторникам в 6:05, а с 3 ноября и по воскресеньям в 14:15. Время в пути — 1 час 5 минут. На сайте авиакомпании указано, что стоимость билетов составляет от 4,6 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости дня вылета и тарифа.
  • В Батуми рейс будет выполняться по субботам в 8:10, а с 14 ноября добавят еще один рейс по четвергам с вылетом в 14:20. Время в пути — 1 час 10 минут. Стоимость билетов — от 3,5 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от дня вылета и тарифа.

В авиакомпании рассказали, что расширение полетной программы Red Wings связано прежде всего с популярностью грузинских курортов у российских туристов после возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Напомним, что Минводы вошли в топ популярных направлений крупной авиакомпании в 2024 году.

Как писали Юга.ру, в аэропорту Сочи пассажиров будут проверять по биометрии.

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