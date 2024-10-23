Кавказский заповедник закрыл летние туристические маршруты. Куда можно сходить в поход на один день

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В горах Кавказского заповедника завершился сезон летних походов

23 октября пресс-служба Кавказского заповедника сообщила о завершении летнего сезона. В заповеднике до следующего года закрыли все маршруты для многодневных походов.

В горах похолодало, зафиксированы ночные заморозки, в высокогорье выпал первый снег. Маршруты для туристов стали небезопасными. Смотрители приютов начали подготовку к зиме: они разбирают палатки и демонтируют турстоянки.

Первые снеговики и сугробы:

При этом туристы смогут отправиться в однодневный поход. Для трекинга доступны несколько участков маршрутов:

  • участок маршрута №30 от КПП «Лагонаки» до 2-й смотровой площадки или до стоянки «Инструкторская щель» (без размещения на ночевку); 
  • маршрут №15 на Кругозор Ефремова; 
  • маршрут №14 «По долине реки Ачипсе» (в сопровождении сотрудника заповедника); 
  • маршрут №13/1 до места отдыха «Купель».

Также открыты круглогодичные маршруты Тисо-самшитовой рощи, экоцентры «Лаура» и «Гузерипль», парк «Южные культуры».

В пресс-службе отметили, что сезон 2024 закрылся на 10 дней раньше, чем в прошлом году. В 2023 году большую часть маршрутов закрыли 3 ноября.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов для зимнего отдыха сезона 2024-2025.

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Кавказский заповедник закрыл летние туристические маршруты. Куда можно сходить в поход на один день
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