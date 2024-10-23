Ночь страха. В Краснодаре в кино можно посмотреть три части хоррора «Ужасающий»

В ночь с 31 октября на 1 ноября в кинотеатрах Краснодара покажут франшизу «Ужасающий» (18+)

В первой части накануне Хеллоуина клоун-маньяк Арт терроризирует трёх девушек и всех, кто попадается ему на пути. Во втором фильме злодей воскресает из мертвых, мастерит оружие и снова учиняет бойню. В третьей части клоун-маньяк в канун Рождества собирается расправиться с жителями округа Майлз.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в ночь с 31 октября на 1 ноября киномарафон фильмов «Ужасающий». Зрители смогут посмотреть три части хоррор-франшизы.

Первый фильм франшизы «Ужасающий» вышел в 2016 году. При бюджете лишь в 35 тыс. долларов мировые сборы составили 419 тыс. долларов. Вторую ленту тоже ждал кассовый успех — сборы 15 млн долларов при бюджете в 250 тыс. долларов. Третья лента за неделю проката собрала уже более 41 млн долларов.

Все три хоррора можно будет посмотреть в кинотеатрах «Монитор СБС», «Монитор на Красной Площади» и «Киносет Любимово».