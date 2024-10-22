Краснодарцев приглашают сдать на переработку электротехнику

Краснодарский край

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  • © Фото Pawel Czerwinski, unsplash.com
    © Фото Pawel Czerwinski, unsplash.com

27 октября в краснодарском Экоцентре пройдёт «Электросбор». На переработку можно сдать любую электротехнику

Телеграм-канал «Чистая среда» сообщил, что 27 октября Экоцентр приглашает жителей Краснодара сдать электротехнику на переработку.

Акция «Электросбор» продлится с 12:00 до 20:00.

В Новороссийске возбудили уголовное дело против хозяина мусорного полигона:

Сдать можно любую мелкогабаритную и крупногабаритную электротехнику. Аккумуляторы, батарейки, лампочки принимать не будут. 

Для сбора возле Экоцентра будет стоять специальная машина. Участников просят самостоятельно погружать электротехнику.

Всю собранную технику отправят в компанию «Ферратек» для дальнейшей переработки.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область.

Краснодар Мусор Технологии Экология

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