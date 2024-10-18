Блогеры Краснодарского края стали зарабатывать на новой видеоплатформе

Эксперты выяснили, что блогеры Кубани стали активно монетизировать свой контент на новых платформах

18 октября пресс-служба МТС на Юге России сообщила, что Краснодарский край находится на третьем месте среди российских регионов — после Москвы и Санкт-Петербурга — включившихся в партнерскую программу NUUM.



Больше всего Кубань генерирует игровой контент, а также видеоролики на темы общения, бизнеса и карьеры. Видео о путешествиях пока только набирают популярность на площадке.

Роскомнадзор планирует требовать данные у блогеров с аудиторией более тысячи человек в сутки: Эксперты заметили, что мера уведет рынок в серую зону

Регион вошел в топ-10 по России по числу уникальных пользователей. При этом количество таких посетителей NUUM ежемесячно растет. С августа по сентябрь 2024 года их стало вдвое больше.



NUUM — пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.