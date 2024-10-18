Блогеры Краснодарского края стали зарабатывать на новой видеоплатформе

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя benzoix с сайта freepik.com
    © Фото пользователя benzoix с сайта freepik.com

Эксперты выяснили, что блогеры Кубани стали активно монетизировать свой контент на новых платформах

18 октября пресс-служба МТС на Юге России сообщила, что Краснодарский край находится на третьем месте среди российских регионов — после Москвы и Санкт-Петербурга — включившихся в партнерскую программу NUUM.

Больше всего Кубань генерирует игровой контент, а также видеоролики на темы общения, бизнеса и карьеры. Видео о путешествиях пока только набирают популярность на площадке.

Роскомнадзор планирует требовать данные у блогеров с аудиторией более тысячи человек в сутки:

Регион вошел в топ-10 по России по числу уникальных пользователей. При этом количество таких посетителей NUUM ежемесячно растет. С августа по сентябрь 2024 года их стало вдвое больше. 

NUUM — пользовательская видеоплатформа для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

Как писали Юга.ру, блогеры из Краснодарского края выложили 30 тысяч видео на новой платформе NUUM.

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