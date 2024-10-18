Холодные выходные. В Краснодарском крае прогнозируют дожди со снегом и ночные морозы

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в выходные 19-20 октября. В регионе ожидается дождь с мокрым снегом

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в субботу и воскресенье, 19 и 20 октября, будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, в предгорных районах и горах с мокрым снегом. Местами порывы ветра будут достигать 12 м/c.



Температура воздуха в Краснодарском крае ночью — от 0 до 5 °С, днем — 6-11 °С. В горах ночью — от -4 до 1 °С, а днем — от -1 до 4 °С.

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На Черноморском побережье прогнозируют небольшой дождь. Ветер местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем — 9-14 °С.



В Краснодаре в выходные ожидается переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью — 4-6 °С. Днем 19 октября столбик термометра не поднимется выше 13 °С, а 20 октября — выше 10 °С.