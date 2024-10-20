Краснодарцы делают ремонт в среднем раз в восемь лет — опрос

Стало известно, как часто краснодарцы делают ремонт и какие стили интерьера предпочитают

18 октября сервис Авито поделился результатами опроса. Аналитики выяснили, как часто жители Краснодара решаются на ремонт, что мотивирует их на изменения и какие стили интерьера они предпочитают. Исследование показало, что большинство жителей кубанской столицы обновляют жилье раз в восемь лет. Каждый третий краснодарец обновляет пространство раз в пять лет, каждый четвёртый — раз в десять лет, каждый седьмой — раз в два-три года. 10% опрошенных отметили, что обновляют внутреннее убранство ежегодно, а 14% респондентов не меняли обстановку в доме уже более 20 лет.

Среди популярных стилевых решений лидируют минимализм и модерн, их предпочитают 51% и 15% краснодарцев соответственно. За «лофт» проголосовали12% опрошенных, за неоклассику — 10% голосов набрала , за скандинавский стиль — 9%, за винтаж — 5%, за кантри, эклектику и богемный стиль — по 3%. Самым нелюбимым интерьерным решением опрошенных стали ковры на стенах — 68% краснодарцев никогда бы не использовали такой прием. На втором месте оказались обои с аляпистым дизайном (61%), а на третьем — советские стенки (50%). Половина краснодарцев предпочитает разрабатывать дизайн самостоятельно, к профессионалам обращается только каждый десятый из опрошенных. Почти половина респондентов обычно делают ремонт с друзьями или родственниками. 20% обращаются за помощью к ремонтным бригадам, 13% обновляют интерьер в одиночку, а 16% — активно участвуют в процессе ремонта вместе с бригадой.