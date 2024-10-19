В горах Кавказского заповедника из-за погоды закрыли несколько маршрутов

Краснодарский край

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  • © Фото Yasmin Gomes, Unsplash.com
    © Фото Yasmin Gomes, Unsplash.com

В Кавказском заповеднике на высоте более 2000 метров выпал снег. Из-за этого закрыли два туристических маршрута

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что из-за продолжительных осадков и низких температур в горах на высоте 2000 метров образовался снежный покров.

Учитывая сложность рельефов и неблагоприятную погоду, руководство заповедника решило закрыть маршруты, расположенные в горах. 

Парад смерчей начался над Черным морем в Сочи и Сириусе:

Так, с 17 октября прекратили работу турмаршруты № 12 «Урочище Имеретинка» и № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю». Идти по ним сейчас небезопасно. 

Остальные туристические маршруты тоже скоро закроют. На всех стоянках завершают подготовку инфраструктуры и демонтируют временные конструкции.

Администрация заповедника рекомендует учитывать погоду и особенности климата и не планировать походы задолго. В горных районах в ночное время температура стабильно опускается ниже нуля. 

Кавказский заповедник дополнительно сообщит о закрытии других маршрутов.

Ранее Юга.ру писали, когда в горах Сочи начнется горнолыжный сезон.

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В горах Кавказского заповедника из-за погоды закрыли несколько маршрутов
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