В горах Кавказского заповедника из-за погоды закрыли несколько маршрутов
В Кавказском заповеднике на высоте более 2000 метров выпал снег. Из-за этого закрыли два туристических маршрута
Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила, что из-за продолжительных осадков и низких температур в горах на высоте 2000 метров образовался снежный покров.
Учитывая сложность рельефов и неблагоприятную погоду, руководство заповедника решило закрыть маршруты, расположенные в горах.
Парад смерчей начался над Черным морем в Сочи и Сириусе:
Так, с 17 октября прекратили работу турмаршруты № 12 «Урочище Имеретинка» и № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю». Идти по ним сейчас небезопасно.
Остальные туристические маршруты тоже скоро закроют. На всех стоянках завершают подготовку инфраструктуры и демонтируют временные конструкции.
Администрация заповедника рекомендует учитывать погоду и особенности климата и не планировать походы задолго. В горных районах в ночное время температура стабильно опускается ниже нуля.
Кавказский заповедник дополнительно сообщит о закрытии других маршрутов.
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