В горах Кавказского заповедника из-за погоды закрыли несколько маршрутов

Пресс-служба Кавказского заповедника сообщила , что из-за продолжительных осадков и низких температур в горах на высоте 2000 метров образовался снежный покров. Учитывая сложность рельефов и неблагоприятную погоду, руководство заповедника решило закрыть маршруты, расположенные в горах.

Так, с 17 октября прекратили работу турмаршруты № 12 «Урочище Имеретинка» и № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю». Идти по ним сейчас небезопасно.



Остальные туристические маршруты тоже скоро закроют. На всех стоянках завершают подготовку инфраструктуры и демонтируют временные конструкции.



Администрация заповедника рекомендует учитывать погоду и особенности климата и не планировать походы задолго. В горных районах в ночное время температура стабильно опускается ниже нуля.

Кавказский заповедник дополнительно сообщит о закрытии других маршрутов.