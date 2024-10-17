В Краснодаре на одной из улиц ФМР запретят останавливаться транспорту
С 6 ноября в Краснодаре на улице Гаражной запретят стоянку и остановку
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 6 ноября на улице Гаражной между Дальней и Рашпилевской запретят стоянку и остановку транспорта.
На участке установят соответствующие дорожные знаки. Запрет не коснется зоны платной муниципальной парковки.
Трамвайная линия от Петра Метальникова и улица «наподобие Ставропольской»:
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что машины паркуются на проезжей части и создают дополнительные заторы. Ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность.
Власти попросили автомобилистов Краснодара быть внимательными.
Напомним, что в Краснодаре также запретили останавливаться транспорту на улицах Валерия Гассия и Октябрьской. Помимо этого, проезд автомобилей ограничили на нескольких улицах Прикубанского округа и ФМР, а на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске.