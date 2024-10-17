В Краснодаре на одной из улиц ФМР запретят останавливаться транспорту

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 6 ноября в Краснодаре на улице Гаражной запретят стоянку и остановку

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 6 ноября на улице Гаражной между Дальней и Рашпилевской запретят стоянку и остановку транспорта.

На участке установят соответствующие дорожные знаки. Запрет не коснется зоны платной муниципальной парковки.

Трамвайная линия от Петра Метальникова и улица «наподобие Ставропольской»:

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что машины паркуются на проезжей части и создают дополнительные заторы. Ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность.

Власти попросили автомобилистов Краснодара быть внимательными.

Напомним, что в Краснодаре также запретили останавливаться транспорту на улицах Валерия Гассия и Октябрьской. Помимо этого, проезд автомобилей ограничили на нескольких улицах Прикубанского округа и ФМР, а на двух улицах в районе Тургеневского моста введут одностороннее движение.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае построят первую бетонную дорогу. Ее начали возводить в Усть-Лабинске.

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В Краснодаре на одной из улиц ФМР запретят останавливаться транспорту
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