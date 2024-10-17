Отключения воды и света в Краснодаре. Рассказываем, где 17 октября не будет ресурсов
17 октября Краснодарцев предупредили об очередных отключениях электричества и водоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 17 октября планово отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:
- Северная, 253, 255, 247;
- Селезнева, 191, 191/1, 193, 195;
- 40 лет Победы, 33/7;
- Короленко, 1, 4;
- Щорса, 7/4, 5;
- Володарского, 7/1, 5, 8, 2/а, 1, 3, 8, 4/1;
- Станкостроительная, 2;
- Захарова, 35;
- Бершанской, 1.
С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Светлая, 12, 12/3, 13;
- Ржаная, 11;
- Трактовая, 14/1, 10;
- Крайняя, 3;
- Первомайская, 4/а.
А с 9:00 до 12:00 на улице Сормовской, 206, 189, 193/1, 195 ,197, 197/1, 199.
Также 17 октября возможно ограничение электроснабжения у жителей станицы Елизаветинской СНТ «Горизонт». Это связано с проведением техобслуживания на трансформаторной подстанции.
С 9:00 и 17:00 света может не быть по улицам:
- Центральная;
- Вишневая;
- Абрикосовая;
- Клубничная;
- Малиновая;
- Жасминовая;
- Сиреневая;
- Полуяна;
- Кривая;
- Новая;
- Кубанская;
- Красная;
- Коммунаров;
- Упорная;
- Ленина;
- Пролетарская;
- Южная.
Помимо этого, без ресурса в этот день могут остаться жители поселка Лазурного из-за «неотложных ремонтных работ (обрезка древесно-кустарниковой растительности)».
С 9:00 и 17:00 возможно ограничение электроснабжения на улицах:
- Артековская;
- проспект Лазурный;
- Виталия Бианки;
- Агнии Барто;
- Павла Бажова;
- Корнея Чуковского;
- Бризовая;
- Самуила Маршака;
- Виктора Драгунского;
- Янтарная.
Диспетчерский центр Краснодара предупредил и об ограничениях водоснабжения. 17 октября с 9:00 до 16:00 снизят давление на сетях на улице Северной, 253, 255.
Телеграм-канал Прикубанского округа сообщил, что 17 октября 40 улиц микрорайона останутся без холодной воды. Специалисты заменят арматуру на водопроводной сети.
Так, с 9:00 до 21:00 подачу холодной воды ограничат по адресам:
- Профессора Рудакова;
- Декоративная;
- Целиноградская;
- 4-ая Целиноградская;
- 2-ая Целиноградская;
- 3-ая Целиноградская;
- 5-ая Целиноградская;
- 6-ая Целиноградская;
- Душистая;
- Зеленоградская;
- Дубравная;
- 3-ая Дорожная;
- 5-ая Дорожная;
- 6-ая Дорожная;
- 7-ая Дорожная;
- Высотная;
- Спокойная;
- Ромашковая;
- Охотничья;
- Депутатская;
- Батайская;
- Думская;
- Платановая;
- Каменная;
- Апрельская;
- Хлебосольная;
- 3-я Урожайная;
- 2-ая Тихая;
- 8-ая Тихая;
- 9-ая Тихая;
- Малигонова;
- Новосельская;
- Новотитаровская;
- Дивная;
- Сквозная;
- Вольская;
- Газовиков;
- Ейское шоссе;
- поселок Березовый;
- Карла Гусника.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 октября стартовал отопительный сезон.