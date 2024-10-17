Отключения воды и света в Краснодаре. Рассказываем, где 17 октября не будет ресурсов

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

17 октября Краснодарцев предупредили об очередных отключениях электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 17 октября планово отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

  • Северная, 253, 255, 247;
  • Селезнева, 191, 191/1, 193, 195;
  • 40 лет Победы, 33/7;
  • Короленко, 1, 4;
  • Щорса, 7/4, 5;
  • Володарского, 7/1, 5, 8, 2/а, 1, 3, 8, 4/1;
  • Станкостроительная, 2;
  • Захарова, 35;
  • Бершанской, 1.

С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • Светлая, 12, 12/3, 13;
  • Ржаная, 11;
  • Трактовая, 14/1, 10;
  • Крайняя, 3;
  • Первомайская, 4/а.

А с 9:00 до 12:00 на улице Сормовской, 206, 189, 193/1, 195 ,197, 197/1, 199.

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Также 17 октября возможно ограничение электроснабжения у жителей станицы Елизаветинской СНТ «Горизонт». Это связано с проведением техобслуживания на трансформаторной подстанции.  

С 9:00 и 17:00 света может не быть по улицам:

  • Центральная;
  • Вишневая;
  • Абрикосовая;
  • Клубничная;
  • Малиновая;
  • Жасминовая;
  • Сиреневая;
  • Полуяна;
  • Кривая;
  • Новая;
  • Кубанская;
  • Красная;
  • Коммунаров;
  • Упорная;
  • Ленина;
  • Пролетарская;
  • Южная.

Помимо этого, без ресурса в этот день могут остаться жители поселка Лазурного из-за «неотложных ремонтных работ (обрезка древесно-кустарниковой растительности)».

С 9:00 и 17:00 возможно ограничение электроснабжения на улицах:

  • Артековская;
  • проспект Лазурный;
  • Виталия Бианки;
  • Агнии Барто;
  • Павла Бажова;
  • Корнея Чуковского;
  • Бризовая;
  • Самуила Маршака;
  • Виктора Драгунского;
  • Янтарная.

Диспетчерский центр Краснодара предупредил и об ограничениях водоснабжения. 17 октября с 9:00 до 16:00 снизят давление на сетях на улице Северной, 253, 255.

Телеграм-канал Прикубанского округа сообщил, что 17 октября 40 улиц микрорайона останутся без холодной воды. Специалисты заменят арматуру на водопроводной сети.

Так, с 9:00 до 21:00 подачу холодной воды ограничат по адресам: 

  • Профессора Рудакова;
  • Декоративная;
  • Целиноградская;
  • 4-ая Целиноградская;
  • 2-ая Целиноградская;
  • 3-ая Целиноградская;
  • 5-ая Целиноградская;
  • 6-ая Целиноградская;
  • Душистая;
  • Зеленоградская;
  • Дубравная;
  • 3-ая Дорожная;
  • 5-ая Дорожная;
  • 6-ая Дорожная;
  • 7-ая Дорожная;
  • Высотная;
  • Спокойная;
  • Ромашковая;
  • Охотничья;
  • Депутатская;
  • Батайская;
  • Думская;
  • Платановая;
  • Каменная;
  • Апрельская;
  • Хлебосольная;
  • 3-я Урожайная;
  • 2-ая Тихая;
  • 8-ая Тихая;
  • 9-ая Тихая;
  • Малигонова;
  • Новосельская;
  • Новотитаровская;
  • Дивная;
  • Сквозная;
  • Вольская;
  • Газовиков;
  • Ейское шоссе;
  • поселок Березовый;
  • Карла Гусника.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 октября стартовал отопительный сезон.

Водоснабжение ЖКХ Краснодар Энергетика

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