Отключения воды и света в Краснодаре. Рассказываем, где 17 октября не будет ресурсов

17 октября Краснодарцев предупредили об очередных отключениях электричества и водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что в Краснодаре 17 октября планово отключат электричество.



С 9:00 до 17:00 света не будет по улицам:

Северная, 253, 255, 247;

Селезнева, 191, 191/1, 193, 195;

40 лет Победы, 33/7;

Короленко, 1, 4;

Щорса, 7/4, 5;

Володарского, 7/1, 5, 8, 2/а, 1, 3, 8, 4/1;

Станкостроительная, 2;

Захарова, 35;

Бершанской, 1.

С 13:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:

Светлая, 12, 12/3, 13;

Ржаная, 11;

Трактовая, 14/1, 10;

Крайняя, 3;

Первомайская, 4/а.

А с 9:00 до 12:00 на улице Сормовской, 206, 189, 193/1, 195 ,197, 197/1, 199.