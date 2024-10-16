Сотни жителей Краснодара 16 октября останутся без света и горячей воды. Делимся списком адресов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключениях света и горячей воды

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 16 октября до 17:00 в центре Краснодара отключат горячую воду. Это связано с заменой арматуры.

Ресурса не будет по адресам:

  • Гимназическая, 22;
  • Гоголя, 23, 41;
  • Карасунская, 44;
  • Кирова, 50, 52, 58, 60;
  • Комсомольская, 43 — детсад № 209, 44 — роддом № 4;
  • Мира, 23 — поликлиника № 23, 25;
  • Октябрьская, 44, 67 — госпиталь, 85, 97;
  • Рашпилевская, 31 — стоматологическая поликлиника, 32, 34.

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Также, по данным «ЕДДС Краснодар», 16 октября в городе планово отключат свет.

С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах:

  • поселок Лорис, дома, 4, 5, 6;
  • поселок Лорис, Рязанская, 12, 16/1, 30, 34;
  • поселок Лорис, Садовая, 30, 32;
  • Восточно-Кругликовская, 54-58, 56, 57, 59, 60-62;
  • Рашпилевская, 325/1;
  • Гаражная, 111;
  • Черкасская, 61-65, 67-71, 73-75, 77;
  • Стасова, 134/1;
  • Бургасская, 56, 56/1;
  • Волжская, 71, 78;
  • Тополиная, 1, 1/4, 3, 3/а , 7/2, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 23;
  • Московская, 95, 95/1, 97;
  • Жигулевская, 3;
  • Зеленая, 633;
  • Солнечная, 6, 11/1;
  • Шоссейная, 2, 2/2, 2/6, 3/1, 18;
  • Компрессорная, 4, 6/3;
  • Центральная, 16;
  • Народная, 25.

Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь октябрь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 октября начался отопительный сезон.

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