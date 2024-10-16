Сотни жителей Краснодара 16 октября останутся без света и горячей воды. Делимся списком адресов

Краснодарцев предупредили об отключениях света и горячей воды

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что 16 октября до 17:00 в центре Краснодара отключат горячую воду. Это связано с заменой арматуры. Ресурса не будет по адресам: Гимназическая, 22;

Гоголя, 23, 41;

Карасунская, 44;

Кирова, 50, 52, 58, 60;

Комсомольская, 43 — детсад № 209, 44 — роддом № 4;

Мира, 23 — поликлиника № 23, 25;

Октябрьская, 44, 67 — госпиталь, 85, 97;

Рашпилевская, 31 — стоматологическая поликлиника, 32, 34.

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Также, по данным «ЕДДС Краснодар», 16 октября в городе планово отключат свет.



С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества на улицах: поселок Лорис, дома, 4, 5, 6;

поселок Лорис, Рязанская, 12, 16/1, 30, 34;

поселок Лорис, Садовая, 30, 32;

Восточно-Кругликовская, 54-58, 56, 57, 59, 60-62;

Рашпилевская, 325/1;

Гаражная, 111;

Черкасская, 61-65, 67-71, 73-75, 77;

Стасова, 134/1;

Бургасская, 56, 56/1;

Волжская, 71, 78;

Тополиная, 1, 1/4, 3, 3/а , 7/2, 8, 11, 14, 18, 19, 20, 23;

Московская, 95, 95/1, 97;

Жигулевская, 3;

Зеленая, 633;

Солнечная, 6, 11/1;

Шоссейная, 2, 2/2, 2/6, 3/1, 18;

Компрессорная, 4, 6/3;

Центральная, 16;

Народная, 25.