На трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа с 15 октября по 15 ноября изменится схема движения автомобилей

Из-за дорожных работ на мосту через реку Кобза на 1404 км магистрали с 15 октября по 15 ноября вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

11 октября «Автодор» сообщил , что в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта.

Ранее в Адыгее на участке с 21 по 24 км трассы А-159 до 1 декабря ввели попеременно по 300 метров реверсивное движение. Это отрезок на подъезде от Майкопа к Кавказскому заповеднику

Напомним, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог. Это трассы Краснодар — Ейск, Краснодар — граница Ставропольского края, Колосистый — Новотитаровская, подъезд к поселку Лорис и другие.