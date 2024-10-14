На трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа с 15 октября по 15 ноября изменится схема движения автомобилей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На 1404 км трассы М-4 «Дон» введут реверсивное движение

11 октября «Автодор» сообщил, что в Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта.

Из-за дорожных работ на мосту через реку Кобза на 1404 км магистрали с 15 октября по 15 ноября вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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Напомним, в Краснодарском крае хотят отремонтировать почти 650 км дорог. Это трассы Краснодар — Ейск, Краснодар — граница Ставропольского края, Колосистый — Новотитаровская, подъезд к поселку Лорис и другие.

Как писали Юга.ру, компания «Цемрос» построит в Краснодарском крае первую бетонную дорогу. Она свяжет трассу Краснодар — Кропоткин с мясокомбинатом «Южный».

Автомобили Горячий Ключ Дороги Ремонт дорог Транспорт

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