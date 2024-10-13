В Краснодарском крае в психдиспансере обрушилось перекрытие между этажами. Есть погибшая
В Кореновском районе обрушилось межэтажное перекрытие в здании психоневрологического диспансера. Погибла одна женщина
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что ночью 13 октября в Кореновске на площади 100 кв. метров обрушилось перекрытие между этажами психоневрологического диспансера. Под завалами обнаружили тело женщины.
Из двухэтажного здания эвакуировали 206 человек. Их разместили в других корпусах учреждения.
Сейчас на месте работают экстренные службы и спасатели и устанавливают причины происшествия.
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