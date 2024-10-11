«Фрукт долголетия». В Сочи созрела огромная айва, из которой делают варенье и компоты

10 октября телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил , что в дендропарке в районе Мацеста созрела китайская айва. Некоторые из яблокообразных зеленовато-желтых плодов весят больше 1 кг.

Айва содержит множество эфирных масел. У плодов сильный приятный запах, но кислый вкус. Их используют только для сушки, варенья и компотов.



Также китайская айва содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины. Поэтому на Востоке ее плоды называют фруктами долголетия.