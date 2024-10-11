«Фрукт долголетия». В Сочи созрела огромная айва, из которой делают варенье и компоты

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Сочинского географического общества https://t.me/sochigeograf/4338
    © Скриншот из телеграм-канала Сочинского географического общества https://t.me/sochigeograf/4338

В дендропарке Сочинского географического общества поспела килограммовая китайская айва

10 октября телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил, что в дендропарке в районе Мацеста созрела китайская айва. 

Некоторые из яблокообразных зеленовато-желтых плодов весят больше 1 кг.

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Айва содержит множество эфирных масел. У плодов сильный приятный запах, но кислый вкус. Их используют только для сушки, варенья и компотов.

Также китайская айва содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины. Поэтому на Востоке ее плоды называют фруктами долголетия.

Напомним, что в сочинском «Дендрарии» зацвело растение-антидепрессант.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском созрели съедобные кактусы. Из них делают настойки и варенье.

Ботаника Курорты и туризм Парки Растениеводство Сочи Экология

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