«Фрукт долголетия». В Сочи созрела огромная айва, из которой делают варенье и компоты
В дендропарке Сочинского географического общества поспела килограммовая китайская айва
10 октября телеграм-канал Сочинского географического общества сообщил, что в дендропарке в районе Мацеста созрела китайская айва.
Некоторые из яблокообразных зеленовато-желтых плодов весят больше 1 кг.
Айва содержит множество эфирных масел. У плодов сильный приятный запах, но кислый вкус. Их используют только для сушки, варенья и компотов.
Также китайская айва содержит больше витамина С, чем лимоны и апельсины. Поэтому на Востоке ее плоды называют фруктами долголетия.
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