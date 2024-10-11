Тысячи жителей Краснодара до 12 октября остались без горячей воды, а в нескольких домах ее отключили на четыре дня

В Краснодаре отключили горячую воду. Без ресурса остались более 100 адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что жителям Краснодара до 12 октября отключили горячую воду.



Это связано с проведением «неотложных мероприятий по ремонту аварийных участков» теплосети.

Очередные отключения: Жители Геленджика и Новороссийска на сутки останутся без воды

Воды не будет по адресам: Привокзальная Площадь, 1, 1А, 2, 5;

1-я Линия Поймы реки Кубань, 2;

2-й проезд Айвазовского, 14;

Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2;

Гоголя, 158;

Димитрова, 3/1, 3/2, 22, 144, 146, 148, 166;

Железнодорожная, 2/1;

Полины Осипенко, 128, 130, 141;

Кавказская, 137, 139;

Маяковского, 120, 121, 122, 122А, 158;

Мира, 88, 88/1, 90, 90/1, 92;

Октябрьская, 31/2;

Ставропольская, 2А, 2/1, 3, 4, 4/2, 18, 79, 80, 81, 83, 83/1, 84, 85, 87, 89, 96, 130, 140, 142, 156, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184;

Стасова, 8к.1, 21, 98, 104, 115/1, 117, 119, 121, 134, 134/1;

Товарная, 2, 4, 8;

КИМ, 1, 17, 141, 143, 143/1, 147, 155;

Кондратенко, 8;

Ковтюха, 109/3;

Кубанская Набережная, 23/1, 37, 37/10, 37/11, 37/12, 39, 64;

Суворова, 2/5;

Бургасская, 13, 50, 52, 56, 56/1;

Линейная, 19, 21, 23, 53;

Базовская Дамба, 4, 6, 8;

Таманская, 94, 125, 130, 130/3, 137;

Кочубея, 1/1;

Чехова, 4, 6;

переулок Угольный, 10, 12;

переулок Юшковский, 24, 28. Также 11 октября с 10:00 до 17:00 запланировано отключение горячей воды на улицах Кирова, 16, 22/1, 22/2, 22/3 и Орджоникидзе, 17, 19, 25, 21. А до 15:00 14 октября — на улицах Сормовская, 102, 104, 106, 108 и Симферопольская, 18.