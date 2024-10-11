Тысячи жителей Краснодара до 12 октября остались без горячей воды, а в нескольких домах ее отключили на четыре дня

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В Краснодаре отключили горячую воду. Без ресурса остались более 100 адресов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что жителям Краснодара до 12 октября отключили горячую воду.

Это связано с проведением «неотложных мероприятий по ремонту аварийных участков» теплосети.

Очередные отключения:

Воды не будет по адресам:

  • Привокзальная Площадь, 1, 1А, 2, 5;
  • 1-я Линия Поймы реки Кубань, 2;
  • 2-й проезд Айвазовского, 14;
  • Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2;
  • Гоголя, 158;
  • Димитрова, 3/1, 3/2, 22, 144, 146, 148, 166;
  • Железнодорожная, 2/1;
  • Полины Осипенко, 128, 130, 141;
  • Кавказская, 137, 139;
  • Маяковского, 120, 121, 122, 122А, 158;
  • Мира, 88, 88/1, 90, 90/1, 92;
  • Октябрьская, 31/2;
  • Ставропольская, 2А, 2/1, 3, 4, 4/2, 18, 79, 80, 81, 83, 83/1, 84, 85, 87, 89, 96, 130, 140, 142, 156, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184;
  • Стасова, 8к.1, 21, 98, 104, 115/1, 117, 119, 121, 134, 134/1;
  • Товарная, 2, 4, 8;
  • КИМ, 1, 17, 141, 143, 143/1, 147, 155;
  • Кондратенко, 8;
  • Ковтюха, 109/3;
  • Кубанская Набережная, 23/1, 37, 37/10, 37/11, 37/12, 39, 64;
  • Суворова, 2/5;
  • Бургасская, 13, 50, 52, 56, 56/1;
  • Линейная, 19, 21, 23, 53;
  • Базовская Дамба, 4, 6, 8;
  • Таманская, 94, 125, 130, 130/3, 137;
  • Кочубея, 1/1;
  • Чехова, 4, 6;
  • переулок Угольный, 10, 12;
  • переулок Юшковский, 24, 28.

Также 11 октября с 10:00 до 17:00 запланировано отключение горячей воды на улицах Кирова, 16, 22/1, 22/2, 22/3 и Орджоникидзе, 17, 19, 25, 21. А до 15:00 14 октября — на улицах Сормовская, 102, 104, 106, 108 и Симферопольская, 18.

Напомним, что в Краснодаре плановые отключения света продлятся весь октябрь.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

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