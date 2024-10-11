Тысячи жителей Краснодара до 12 октября остались без горячей воды, а в нескольких домах ее отключили на четыре дня
В Краснодаре отключили горячую воду. Без ресурса остались более 100 адресов
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что жителям Краснодара до 12 октября отключили горячую воду.
Это связано с проведением «неотложных мероприятий по ремонту аварийных участков» теплосети.
Очередные отключения:
Воды не будет по адресам:
- Привокзальная Площадь, 1, 1А, 2, 5;
- 1-я Линия Поймы реки Кубань, 2;
- 2-й проезд Айвазовского, 14;
- Вишняковой, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 2;
- Гоголя, 158;
- Димитрова, 3/1, 3/2, 22, 144, 146, 148, 166;
- Железнодорожная, 2/1;
- Полины Осипенко, 128, 130, 141;
- Кавказская, 137, 139;
- Маяковского, 120, 121, 122, 122А, 158;
- Мира, 88, 88/1, 90, 90/1, 92;
- Октябрьская, 31/2;
- Ставропольская, 2А, 2/1, 3, 4, 4/2, 18, 79, 80, 81, 83, 83/1, 84, 85, 87, 89, 96, 130, 140, 142, 156, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184;
- Стасова, 8к.1, 21, 98, 104, 115/1, 117, 119, 121, 134, 134/1;
- Товарная, 2, 4, 8;
- КИМ, 1, 17, 141, 143, 143/1, 147, 155;
- Кондратенко, 8;
- Ковтюха, 109/3;
- Кубанская Набережная, 23/1, 37, 37/10, 37/11, 37/12, 39, 64;
- Суворова, 2/5;
- Бургасская, 13, 50, 52, 56, 56/1;
- Линейная, 19, 21, 23, 53;
- Базовская Дамба, 4, 6, 8;
- Таманская, 94, 125, 130, 130/3, 137;
- Кочубея, 1/1;
- Чехова, 4, 6;
- переулок Угольный, 10, 12;
- переулок Юшковский, 24, 28.
Также 11 октября с 10:00 до 17:00 запланировано отключение горячей воды на улицах Кирова, 16, 22/1, 22/2, 22/3 и Орджоникидзе, 17, 19, 25, 21. А до 15:00 14 октября — на улицах Сормовская, 102, 104, 106, 108 и Симферопольская, 18.
9 октября, 16:33В школах и детсадах Краснодарского края проходят беседы о вреде квадробинга
Собрали мнения жителей