Вечеринки, йога, лекции по астрономии. В Архызе пройдет фестиваль «Осенние каникулы»

В этом году тематика каникул — «Млечный путь», фестиваль будет посвящен звёздам. Запланированы лекции и воркшопы в этом направлении.

Сообщество Funk&Beats анонсировало на 2-4 ноября фестиваль «Осенние каникулы». Он пройдет на Софийской поляне в Архызе.

На вечеринках для гостей будут играть 30 артистов, в том числе из Берлина, Минска и Москвы: David Gtronic, Nina Indi, Roma Ptashenko, Balinsky, Denis Potapov, Violet Ninja, bOn, Sexton, Hey Krasty, Ron Guesta и другие.

Также программой предусмотрены экстремальные экскурсии в горы, оздоровительные практики и йога, соревнования по волейболу, полет на воздушном шаре, конная прогулка и многое другое.