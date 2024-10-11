Вечеринки, йога, лекции по астрономии. В Архызе пройдет фестиваль «Осенние каникулы»
2-4 ноября сообщество Funk&Beats организует ежегодный выезд в горы (18+)
Сообщество Funk&Beats анонсировало на 2-4 ноября фестиваль «Осенние каникулы». Он пройдет на Софийской поляне в Архызе.
В этом году тематика каникул — «Млечный путь», фестиваль будет посвящен звёздам. Запланированы лекции и воркшопы в этом направлении.
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На вечеринках для гостей будут играть 30 артистов, в том числе из Берлина, Минска и Москвы: David Gtronic, Nina Indi, Roma Ptashenko, Balinsky, Denis Potapov, Violet Ninja, bOn, Sexton, Hey Krasty, Ron Guesta и другие.
Также программой предусмотрены экстремальные экскурсии в горы, оздоровительные практики и йога, соревнования по волейболу, полет на воздушном шаре, конная прогулка и многое другое.
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