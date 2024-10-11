Вечеринки, йога, лекции по астрономии. В Архызе пройдет фестиваль «Осенние каникулы»

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото Алексея Полуянова
    © Фото Алексея Полуянова

2-4 ноября сообщество Funk&Beats организует ежегодный выезд в горы (18+)

Сообщество Funk&Beats анонсировало на 2-4 ноября фестиваль «Осенние каникулы». Он пройдет на Софийской поляне в Архызе.

В этом году тематика каникул — «Млечный путь», фестиваль будет посвящен звёздам. Запланированы лекции и воркшопы в этом направлении.

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На вечеринках для гостей будут играть 30 артистов, в том числе из Берлина, Минска и Москвы: David Gtronic, Nina Indi, Roma Ptashenko, Balinsky, Denis Potapov, Violet Ninja, bOn, Sexton, Hey Krasty, Ron Guesta и другие.

Также программой предусмотрены экстремальные экскурсии в горы, оздоровительные практики и йога, соревнования по волейболу, полет на воздушном шаре, конная прогулка и многое другое.

Как писали Юга.ру, черноморское ветеринарное сообщество анонсировало на 13 октября фестиваль «Море лап» в парке «Ривьера». Организаторы приглашают на праздник владельцев домашних животных.

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Вечеринки, йога, лекции по астрономии. В Архызе пройдет фестиваль «Осенние каникулы»

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