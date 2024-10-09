«Еще один Музыкальный». Что говорят о новом микрорайоне в Прикубанском округе Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутат заксобрания Краснодарского края, урбанист, блогер и жители Краснодара высказались против строительства нового микрорайона

8 октября стало известно, что власти Краснодара планируют построить вблизи улицы им. Сорока в Прикубанском округе новый микрорайон площадью 75,67 га. Он рассчитан на 24 тыс. жителей.

Депутат заксобрания Краснодарского края Денис Хмелевской раскритиковал проект. Он отметил, что Краснодару в первую очередь нужны новые четырехполосные дороги, эстакады и мосты, а не многоэтажки. 

«Какое-то издевательство над городом и его жителями. Выступаю категорически против бездумной застройки многоэтажками Краснодара. Считаю такой подход градостроительным преступлением! 

Напротив, Краснодару необходим мораторий на строительство многоэтажных домов до решения проблем инфраструктуры!» — отметил Хмелевской.

На месте масложиркомбината власти Краснодара намерены построить высотки:

Депутат добавил, что в новом микрорайоне будет некому работать в школах и детсадах, так как в Краснодаре «дефицит учителей и воспитателей составляет больше 1000 человек».

Урбанист Мирослав Валькович написал в своем телеграм-канале, что в Краснодаре нужно сокращать долю застройки, а не наоборот. Также он привел цитату РБК от 2 июля 2024 года:

«На Кубани пустует 73% от всего объема строящегося жилья. В абсолютных цифрах это составляет 6,2 млн кв. м, или 868 тыс. стандартных однокомнатных квартир».

Новость вызвала волну обсуждений в местных пабликах, люди пишут, что район и без новой застройки утопает в пробках.

Блогер Андрей Помидоров иронично подметил: «Зашел в Яндекс, а там уже сейчас посреди дня все в пробках стоит. Если обнести рабицей и не выпускать жителей, то норм».

Собрали комментарии из телеграм-каналов «Новости Краснодара края», «Шанхай» и «Блокнот Краснодар»:

  • «Давай еще один Музыкальный».
  • «Мы же встанем в одну большую пробку и будем по 6 часов в сутки тратить на дорогу на работу!!!»
  • «Стараюсь из города выезжать по вечерам или с утра пораньше, а теперь к родителям за город по ночам ездить?»
  • «Часть домов, что уже строят, и так никто не покупает, в некоторых ЖК целые подъезды пустые, а они все строят и строят».
  • «Микрорайоны плодятся день ото дня, а поликлиники не строят, насаживают как на шампуры на действующие, где и так не протолкнуться».

Как писали Юга.ру, краснодарцы снова пожаловались на состояние улицы Лаперуза в поселке Российском. Власти обещают заасфальтировать участок уже четыре года.

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«Еще один Музыкальный». Что говорят о новом микрорайоне в Прикубанском округе Краснодара
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