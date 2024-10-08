Российская платформа объявлений запустила отдельный раздел для поиска новых автомобилей

На Авито Авто заработал раздел для поиска новых автомобилей

Попасть в раздел «Новые авто» можно в мобильном приложении Авито. В каталоге собрали более 160 тысяч автомобилей от дилеров из различных регионов страны.

В новом разделе объявления можно отфильтровать не только по стоимости и характеристикам, но и по условиям гарантии и истории представленности дилеров на платформе.

В каждом объявлении указаны параметры бонусов за покупку конкретной модели автомобиля — например, специальные условия кредита от производителя или дилера, КАСКО и аксессуары в подарок и пр. В разделе есть также доступ к сервису Селект, где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.

В разделе с новыми авто в тестовом режиме дилеры могут соединять в одном мультиобъявлении схожие модели, различающиеся отдельными параметрами, например, цветом, типом КПП и двигателя и пр. Покупатели могут сравнить в одной карточке различные варианты модели.

Интерес россиян к поиску и покупке новых автомобилей онлайн растет. Как показало исследование Авито Авто за сентябрь 2024 года, среди потребителей, недавно купивших новую машину, 74% искали и выбирали авто в онлайн-источниках: 33% — на сайтах объявлений, 30% — на сайтах автосалонов и дилеров, 11% — на сайтах производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%.

Причиной выбора новой машины вместо подержаной преимущественно становилось желание купить авто именно у дилера (30% респондентов) — в первую очередь из-за легкости и безопасности покупки. На втором месте — материальная выгода: 24% опрошенных рассказали, что новый автомобиль был дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии. 24% аудитории привлекала гарантия на новые авто, 20% выбрали дилера из-за скидок/спецпредложений, еще 19% хотели приобрести новую модель автомобиля, которой нет или практически нет среди авто с пробегом.

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«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает Авито Авто: сейчас их уже более 2500. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто. Авито Авто помогает с решением этой проблемы: в разделе «Новые авто» собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как «Проверенный партнер» и «Официальный дилер» облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки», — объяснил руководитель направления «Новые автомобили» Авито Авто Никита Ивахненко.