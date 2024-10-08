ГК ТОЧНО будет сотрудничать с вузами и ссузами для трудоустройства молодых специалистов

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) обсудил с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Адыгеи развитие кадрового потенциала за счет взаимодействия строительного сектора и образовательных учреждений

В дискуссии поучаствовали крупные федеральные и региональные девелоперы и представители высших учебных заведений. Цель мероприятия — выработать эффективные механизмы партнерства строительных компаний с вузами и ссузами.

По итогам обсуждения ГК ТОЧНО наметила план сотрудничества с образовательными учреждениями на 2025 год.

Застройщик выделил три ключевых направления работы: со школьниками — для популяризации строительных специальностей;

со студентами — для внедрения задач бизнеса в учебный план;

с молодыми специалистами — для повышения квалификации.

Представители девелопера будут давать список востребованных вакансий, а вузы — программы подготовки соответствующих кадров. Это поможет комплексно подойти к обучению персонала в сфере строительства, включая как инженерные, так и рабочие специальности. ГК ТОЧНО готова принимать на работу студентов последних курсов. Для них в компании разрабатывают программы наставничества, которые помогут сократить время на переобучение выпускников и ускорить их вовлечение в работу.

Уже сегодня федеральный девелопер активно взаимодействует с учебными заведениями и молодежными организациями. Летом этого года директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха подписала соглашение о сотрудничестве с КубГТУ.

«Будем активно участвовать в формировании юных кадров строительной сферы и подключать студентов на самых ранних стадиях к работе на стройплощадках и в офисе», — рассказала Маслеха.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В апреле в ходе проекта «ПрофТур» ГК ТОЧНО организовала экскурсию на объект в Тихорецке для учащихся Тихорецкого индустриального техникума, а в сентябре при участии Росмолодежи провела для школьников и студентов «День с предпринимателем».

В планах компании — продолжать активно развивать сотрудничество с вузами и ссузами и участвовать в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли.