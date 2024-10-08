ГК ТОЧНО будет сотрудничать с вузами и ссузами для трудоустройства молодых специалистов

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Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) обсудил с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Адыгеи развитие кадрового потенциала за счет взаимодействия строительного сектора и образовательных учреждений

В дискуссии поучаствовали крупные федеральные и региональные девелоперы и представители высших учебных заведений. Цель мероприятия — выработать эффективные механизмы партнерства строительных компаний с вузами и ссузами.

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По итогам обсуждения ГК ТОЧНО наметила план сотрудничества с образовательными учреждениями на 2025 год.

Застройщик выделил три ключевых направления работы:

  • со школьниками — для популяризации строительных специальностей;
  • со студентами — для внедрения задач бизнеса в учебный план;
  • с молодыми специалистами — для повышения квалификации.

Представители девелопера будут давать список востребованных вакансий, а вузы — программы подготовки соответствующих кадров. Это поможет комплексно подойти к обучению персонала в сфере строительства, включая как инженерные, так и рабочие специальности. ГК ТОЧНО готова принимать на работу студентов последних курсов. Для них в компании разрабатывают программы наставничества, которые помогут сократить время на переобучение выпускников и ускорить их вовлечение в работу.

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Уже сегодня федеральный девелопер активно взаимодействует с учебными заведениями и молодежными организациями. Летом этого года директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха подписала соглашение о сотрудничестве с КубГТУ.

«Будем активно участвовать в формировании юных кадров строительной сферы и подключать студентов на самых ранних стадиях к работе на стройплощадках и в офисе», — рассказала Маслеха.

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

В апреле в ходе проекта «ПрофТур» ГК ТОЧНО организовала экскурсию на объект в Тихорецке для учащихся Тихорецкого индустриального техникума, а в сентябре при участии Росмолодежи провела для школьников и студентов «День с предпринимателем».

В планах компании — продолжать активно развивать сотрудничество с вузами и ссузами и участвовать в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли.

Напомним, что Краснодар, по данным аналитиков, вошел в топ-25 городов РФ по размеру зарплат в отраслях. Согласно другому исследованию, в Краснодарском крае меньше всего зарабатывают дворники, воспитатели и учителя. 

Адыгея Вузы ГК ТОЧНО Образование Работа Строительство Студенты Трудоустройство

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