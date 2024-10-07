Жара в начале октября. В Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда

Прошлый рекорд в столице Кубани был в 1999 году — тогда 6 октября столбики термометров поднимались до 29,5 °С.

Еще один рекорд синоптики зафиксировали в Приморско-Ахтарске. В городе воздух прогрелся до 29,5 °С. В 2003 году этот показатель составлял 29,3 °С.



По данным ЦГМС, 7 октября в Краснодаре потеплело до 31 °С. То есть, столица региона может еще раз обновить температурный рекорд.