Жара в начале октября. В Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

6 октября в Краснодаре и Приморско-Ахтарске синоптики зафиксировали новые температурные рекорды

Синоптики Краснодарского края сообщили, что 6 октября в Краснодаре зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 29,6 °С.

Прошлый рекорд в столице Кубани был в 1999 году — тогда 6 октября столбики термометров поднимались до 29,5 °С.

На курортах Краснодарского края остывает море:

Еще один рекорд синоптики зафиксировали в Приморско-Ахтарске. В городе воздух прогрелся до 29,5 °С. В 2003 году этот показатель составлял 29,3 °С.

По данным ЦГМС, 7 октября в Краснодаре потеплело до 31 °С. То есть, столица региона может еще раз обновить температурный рекорд.

Ранее Юга.ру писали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале недели.

Краснодар Погода Приморско-Ахтарский район рекорды

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