Жара в начале октября. В Краснодарском крае зафиксировали два температурных рекорда
6 октября в Краснодаре и Приморско-Ахтарске синоптики зафиксировали новые температурные рекорды
Синоптики Краснодарского края сообщили, что 6 октября в Краснодаре зафиксировали новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 29,6 °С.
Прошлый рекорд в столице Кубани был в 1999 году — тогда 6 октября столбики термометров поднимались до 29,5 °С.
На курортах Краснодарского края остывает море:
Еще один рекорд синоптики зафиксировали в Приморско-Ахтарске. В городе воздух прогрелся до 29,5 °С. В 2003 году этот показатель составлял 29,3 °С.
По данным ЦГМС, 7 октября в Краснодаре потеплело до 31 °С. То есть, столица региона может еще раз обновить температурный рекорд.
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