В Краснодаре пройдет фестиваль-пристрой бездомных животных из приютов

В Краснодар 19-20 октября на фестиваль Woof Fest приедут больше 100 бездомных собак и кошек (0+)

Фонд помощи бездомным животным «Ника» анонсировал на 19-20 октября фестиваль Woof Fest по пристройству животных из приютов Краснодара и региона. Это ежегодное событие, которое состоится уже в девятый раз. «Главная задача фестиваля — найти дом как можно большему числу кошек и собак из приютов и рассказать жителям города о том, что помогать животным — просто. За прошлые годы проведения фестиваля более 1300 семей взяли питомца в свой дом», — рассказали организаторы.

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Собак будут демонстрировать 19 октября с 11:00 до 19:00, кошек — 20 октября в это же время. Все животные привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания. Гостей ждут подарки от партнеров фестиваля и консультации зоопсихологов, кинологов и других специалистов. Также организаторы подготовили мастер-классы и активности для детей. Кроме того, будет открыт пункт сбора товаров для животных из приютов. Можно принести корм, консервы, лакомства, игрушки, миски, лотки и наполнители, пеленки, амуницию, ветошь и медикаменты. Фестиваль пройдет в арт-центре «Бронзовая лошадь» по адресу улица Калинина, 291. Вход свободный.