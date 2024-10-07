«И птицы не хавают эту гадость»: нашествие клопов в Краснодарском крае и Адыгее

Кубань и Адыгею атаковали насекомые, известные как жуки-вонючки. Они залетают в дома, облепляют окна и стены

С 5 по 6 октября октября в соцсетях появились кадры клопов, которые атаковали Краснодарский край и Адыгею. В хуторе Красный Дагестан Апшеронского района и Майкопском районе жуки-вонючки забрались в дом и облепили окна и стены.



Также в Апрешонске клопы осели на остановках общественного транспорта.

«КП-Кубань» сообщила, что в Горячем Ключе вонючки атаковали канатную дорогу. От жуков люди отмахиваются ветками. С кабинок канатки клопов сгоняют вениками. Сотрудники канатной дороги рассказали, что это сезонное явление. Жуков-вонючек в этот период много каждый год.



Пользователи соцсетей оставили следующие комментарии:



«Их везде полно каждый год. Я не в Адыгее, но такие нашествия не новость».



«Все побережье в этой дряни».



«В Краснодаре каждую осень подобное на протяжении многих лет».



«Их ни чем не отравить. Их только физически уничтожать, как колорадского жука. Собираем в банки, где залит соляр, либо керосин, они там дохнут, а потом на помойку выбрасываем. А больше никак. И птицы не хавают эту гадость».

Мраморный клоп — вид насекомых, который является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Живет он около двух лет.



В начале XXI века клоп распространился на юге России, где из-за отсутствия естественных врагов его численность неконтролируемо растет. Так, в 2017 году клоп уничтожил около половины урожая мандаринов в Абхазии и распространился от Сочи до Новороссийска.



Коричнево-мраморный клоп нечувствителен к ядам, что затрудняет борьбу с ним химическими методами. Это насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который производится в специальных железах.



Для зимовки клопы предпочитают человеческие жилища и строения иным укрытиям. В одном доме может собраться несколько тысяч насекомых. Часто клопы ошибочно принимают теплоту помещений за наступление весны.