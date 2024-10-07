«И птицы не хавают эту гадость»: нашествие клопов в Краснодарском крае и Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Лайф Апшеронск» https://t.me/life_apsheronsk/31579
    © Скриншот из телеграм-канала «Лайф Апшеронск» https://t.me/life_apsheronsk/31579

Кубань и Адыгею атаковали насекомые, известные как жуки-вонючки. Они залетают в дома, облепляют окна и стены

С 5 по 6 октября октября в соцсетях появились кадры клопов, которые атаковали Краснодарский край и Адыгею. В хуторе Красный Дагестан Апшеронского района и Майкопском районе жуки-вонючки забрались в дом и облепили окна и стены. 

Также в Апрешонске клопы осели на остановках общественного транспорта.

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«КП-Кубань» сообщила, что в Горячем Ключе вонючки атаковали канатную дорогу. От жуков люди отмахиваются ветками. С кабинок канатки клопов сгоняют вениками. Сотрудники канатной дороги рассказали, что это сезонное явление. Жуков-вонючек в этот период много каждый год.

Пользователи соцсетей оставили следующие комментарии: 

«Их везде полно каждый год. Я не в Адыгее, но такие нашествия не новость».

«Все побережье в этой дряни».

«В Краснодаре каждую осень подобное на протяжении многих лет».

«Их ни чем не отравить. Их только физически уничтожать, как колорадского жука. Собираем в банки, где залит соляр, либо керосин, они там дохнут, а потом на помойку выбрасываем. А больше никак. И птицы не хавают эту гадость».

Мраморный клоп — вид насекомых, который является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Живет он около двух лет.

В начале XXI века клоп распространился на юге России, где из-за отсутствия естественных врагов его численность неконтролируемо растет. Так, в 2017 году клоп уничтожил около половины урожая мандаринов в Абхазии и распространился от Сочи до Новороссийска.

Коричнево-мраморный клоп нечувствителен к ядам, что затрудняет борьбу с ним химическими методами. Это насекомое называют жуком-вонючкой из-за неприятного запаха, который производится в специальных железах.

Для зимовки клопы предпочитают человеческие жилища и строения иным укрытиям. В одном доме может собраться несколько тысяч насекомых. Часто клопы ошибочно принимают теплоту помещений за наступление весны.

Как писали Юга.ру, у берегов Сочи заметили огромную медузу-корнерот.

Апшеронский район Белореченский район Горячий Ключ Животные Майкоп Майкопский район Насекомые Происшествия Экология

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