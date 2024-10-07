Краснодарский край занял 79 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности кредита на квартиру в 2024 году. Кубань оказалась на 79 месте из общего числа

7 октября агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг городов РФ по доступности ипотеки в 2024 году. По состоянию на сентябрь приобрести жилье в ипотеку могут позволить себе лишь 13,4% российских семей.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. Взять двухкомнатную квартиру в ипотеку здесь могут более 35% семей. Последние строчки заняли Крым, Севастополь и Дагестан с показателями от 2,3% до 3,4%.

«Расселять и разуплотнять»:

Краснодарский край оказался на 79 месте. Только 4,7% семей Кубани могут позволить себе взять кредит на недвижимость.

Ростовская область заняла 63 место (9,9% семей региона могут оформить ипотеку), Ставропольский край — 71 место (7,7%), а Адыгея — 73 место (7,1%).

Исследование подготовили эксперты «РИА Рейтинг» по данным Центробанка, Росстата и СберИндекса. В качестве индикатора в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Ее оценивали на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом субъекте РФ. Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м. в своем регионе при первоначальном взносе в 30%.

Напомним, что Краснодар вошел в антирейтинг городов России с самой невыгодной ипотекой.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 17 место в России по расходам на коммуналку.

Жилье Ипотека Краснодар Кредитование Недвижимость Рейтинги Строительство Экономика

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