Семь трамваев в Краснодаре изменят маршруты 5 октября. Делимся расписанием

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

5 октября в Краснодаре временно изменится график движения трамвайных маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21

Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил, что вечером 5 октября трамвайные маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 изменят схему движения.

Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Калинина и Каляева.

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Расписание:

Маршрут № 2 «улица Индустриальная — улица Декабристов»
  • от улицы Индустриальной — в 21:06;
  • от улицы Декабристов — в 21:24.
Маршрут № 3 «Западное депо — улица Декабристов»
  • от Западного депо — в 21:26;
  • от улицы Декабристов — в 22:16.
Маршрут № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»
  • из Юбилейного микрорайона — в 21:00;
  • от улицы Димитрова — в 22:01.

Рейс в 21:30 из Юбилейного микрорайона будет следовать до улицы Димитрова по Титаровской без заезда на Стасова.

Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»
  • от Западного депо — в 21:15;
  • от улицы Димитрова — в 22:10.

Рейс в 21:53 от Западного депо проследует до пересечения улиц Горького и Коммунаров, а далее — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и по своему маршруту в Западное депо.

Маршрут № 11 «Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный микрорайон»
  • от ж/д вокзала — в 22:01;
  • из Юбилейного микрорайона — в 21:50.
Маршрут № 15 «Ж/д вокзал Краснодар-I — улица Петра Метальникова»
  • от ж/д вокзала — в 21:14;
  • от улицы Петра Метальникова — 21:23.
Маршрут № 21 «улица Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон»
  • от улицы Петра Метальникова — в 22:11 (по расписанию);
  • из Юбилейного микрорайона — в 21:08.

Рейс в 21:26 из Юбилейного микрорайона будет следовать до пересечения улиц Горького и Коммунаров, а далее — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и по своему маршруту в Юбилейный микрорайон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре утвердили проект строительства трамвайной ветки до «Баскет-холла».

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