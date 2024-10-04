Семь трамваев в Краснодаре изменят маршруты 5 октября. Делимся расписанием

Маршрут № 21 «улица Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон»

от улицы Петра Метальникова — в 22:11 (по расписанию);

из Юбилейного микрорайона — в 21:08.

Рейс в 21:26 из Юбилейного микрорайона будет следовать до пересечения улиц Горького и Коммунаров, а далее — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и по своему маршруту в Юбилейный микрорайон.