Семь трамваев в Краснодаре изменят маршруты 5 октября. Делимся расписанием
5 октября в Краснодаре временно изменится график движения трамвайных маршрутов № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21
Телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил, что вечером 5 октября трамвайные маршруты № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 изменят схему движения.
Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Калинина и Каляева.
Последние вагоны будут отправляться с конечных остановок раньше обычного.
Расписание:
- от улицы Индустриальной — в 21:06;
- от улицы Декабристов — в 21:24.
- от Западного депо — в 21:26;
- от улицы Декабристов — в 22:16.
- из Юбилейного микрорайона — в 21:00;
- от улицы Димитрова — в 22:01.
Рейс в 21:30 из Юбилейного микрорайона будет следовать до улицы Димитрова по Титаровской без заезда на Стасова.
- от Западного депо — в 21:15;
- от улицы Димитрова — в 22:10.
Рейс в 21:53 от Западного депо проследует до пересечения улиц Горького и Коммунаров, а далее — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и по своему маршруту в Западное депо.
- от ж/д вокзала — в 22:01;
- из Юбилейного микрорайона — в 21:50.
- от ж/д вокзала — в 21:14;
- от улицы Петра Метальникова — 21:23.
- от улицы Петра Метальникова — в 22:11 (по расписанию);
- из Юбилейного микрорайона — в 21:08.
Рейс в 21:26 из Юбилейного микрорайона будет следовать до пересечения улиц Горького и Коммунаров, а далее — по улицам Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской Дамбе, Горького и по своему маршруту в Юбилейный микрорайон.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре утвердили проект строительства трамвайной ветки до «Баскет-холла».