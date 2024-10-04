Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первые выходные октября

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 5-6 октября. В выходные в регионе будет тепло и солнечно

4 октября синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сейчас в атмосфере над территорией Краснодарского края укрепился антициклон. Он сформирует в регионе малооблачную погоду с полным отсутствием дождей. При этом температура воздуха будет повышаться.



По данным ЦГМС, в Краснодаре и крае в субботу и воскресенье, 5-6 октября, ночью и утром местами возможен туман. Ветер слабый.

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Температура воздуха в регионе ночью 5 и 6 октября — 5-10 °С, днем 5 октября — 22-27 °С, а 6 октября — 24-29 °С. В горах ночью — 3-8 °С, днем — 14-19 °С. На Черноморском побережье прогнозируют небольшую облачность, но без осадков. Днем 6 октября ветер с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха в выходные ночью — 14-19 °С, днем 5 октября — 21-26 °С, а 6 октября — 23-28 °С.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что в субботу, 5 октября, на Кубани действует штормовое предупреждение по пожароопасности.