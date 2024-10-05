Асти, Аврора, Амели. В Сочи выбирают имя для новорожденной альпаки

В сочинском парке родилась маленькая альпака. В соцсетях предложили выбрать ей имя

2 октября телеграм-канал «Альпака парк Ривьера в Сочи» сообщил, что одна из альпак парка родила маленькую девочку. Новорожденной предложили выбрать имя. Оно должно начинаться на букву «А».

Это первая альпака, которая родилась в сочинском парке.