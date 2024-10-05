Асти, Аврора, Амели. В Сочи выбирают имя для новорожденной альпаки
В сочинском парке родилась маленькая альпака. В соцсетях предложили выбрать ей имя
2 октября телеграм-канал «Альпака парк Ривьера в Сочи» сообщил, что одна из альпак парка родила маленькую девочку. Новорожденной предложили выбрать имя. Оно должно начинаться на букву «А».
Это первая альпака, которая родилась в сочинском парке.
Читайте также:
«Мы все одна большая дружная семья, которая любит альпак, так что пишите свои варианты имен в комментариях под постом. Ставьте лайки на понравившиеся имена, из них мы выберем варианты», — передает телеграм-канал парка.
В соцсетях предложили следующие имена для альпаки: Асти, Афродита, Аврора, Амирочка, Альфа, Альма, Артика, Альпачинка, Арфа, Ава, Алиса, Авива, Арнелла, Айлин, Алена, Айрис, Азора, Асфея, Анжелика, Ассоль, Ася, Амели.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре приют «Краснодог» перестал принимать животных из-за финансовых трудностей. Узнать, как помочь, можно здесь.