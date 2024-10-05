Асти, Аврора, Амели. В Сочи выбирают имя для новорожденной альпаки

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Альпака парк Ривьера в Сочи» https://t.me/alpaka_park_riviera/230
    © Скриншот из телеграм-канала «Альпака парк Ривьера в Сочи» https://t.me/alpaka_park_riviera/230

В сочинском парке родилась маленькая альпака. В соцсетях предложили выбрать ей имя

2 октября телеграм-канал «Альпака парк Ривьера в Сочи» сообщил, что одна из альпак парка родила маленькую девочку. Новорожденной предложили выбрать имя. Оно должно начинаться на букву «А».

Это первая альпака, которая родилась в сочинском парке.

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«Мы все одна большая дружная семья, которая любит альпак, так что пишите свои варианты имен в комментариях под постом. Ставьте лайки на понравившиеся имена, из них мы выберем варианты», — передает телеграм-канал парка.

В соцсетях предложили следующие имена для альпаки: Асти, Афродита, Аврора, Амирочка, Альфа, Альма, Артика, Альпачинка, Арфа, Ава, Алиса, Авива, Арнелла, Айлин, Алена, Айрис, Азора, Асфея, Анжелика, Ассоль, Ася, Амели.

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