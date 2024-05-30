Больше 180 новых лифтов установят в жилых комплексах ГК ТОЧНО в Краснодарском крае

Девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) заключил контракт с компанией METEOR Lift на разработку и установку лифтов последнего поколения

До конца года 187 современных лифтов грузоподъемностью 450 и 1000 кг установят в шести жилых комплексах девелопера: «Патрики» (и в школе на его территории),

«Высочество»,

«Родные Просторы»,

«Белые Росы» (и местном детском саду),

«Римские каникулы»,

«Сказка Град».

У лифтов будет необычная дизайнерская деталь — потолочный светильник в виде буквы «Т» — логотипа ГК ТОЧНО. Для трансляции информационных и рекламных объявлений в кабины вмонтируют встроенные зеркала-экраны. Для слабовидящих и незрячих жителей на панелях управления установят кнопки с шрифтом Брайля.

Новое оборудование, по словам девелопера, будет работать плавно и бесшумно, обеспечит безопасность и сократит расход электроэнергии за счет регенеративного привода нового поколения. ТОЧНО сотрудничает с METEOR Lift пятый год.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Почти 90% лифтового оборудования в жилых комплексах ТОЧНО — продукция компании METEOR Lift. Цифры говорят сами за себя — мы уверены в партнере и спокойны за безопасность и комфорт жителей. ТОЧНО всегда сотрудничает только с теми, кто обладает необходимыми технологиями, экспертизой, системой контроля качества и собственной командой профессиональных специалистов», — отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.