Больше 180 новых лифтов установят в жилых комплексах ГК ТОЧНО в Краснодарском крае
Девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) заключил контракт с компанией METEOR Lift на разработку и установку лифтов последнего поколения
До конца года 187 современных лифтов грузоподъемностью 450 и 1000 кг установят в шести жилых комплексах девелопера:
- «Патрики» (и в школе на его территории),
- «Высочество»,
- «Родные Просторы»,
- «Белые Росы» (и местном детском саду),
- «Римские каникулы»,
- «Сказка Град».
У лифтов будет необычная дизайнерская деталь — потолочный светильник в виде буквы «Т» — логотипа ГК ТОЧНО. Для трансляции информационных и рекламных объявлений в кабины вмонтируют встроенные зеркала-экраны. Для слабовидящих и незрячих жителей на панелях управления установят кнопки с шрифтом Брайля.
Новое оборудование, по словам девелопера, будет работать плавно и бесшумно, обеспечит безопасность и сократит расход электроэнергии за счет регенеративного привода нового поколения. ТОЧНО сотрудничает с METEOR Lift пятый год.
«Почти 90% лифтового оборудования в жилых комплексах ТОЧНО — продукция компании METEOR Lift. Цифры говорят сами за себя — мы уверены в партнере и спокойны за безопасность и комфорт жителей. ТОЧНО всегда сотрудничает только с теми, кто обладает необходимыми технологиями, экспертизой, системой контроля качества и собственной командой профессиональных специалистов», — отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
Как писали Юга.ру, Краснодарский жилой комплекс «Патрики» от ГК ТОЧНО назвали лучшим в России.