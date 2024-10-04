В районе парка «Краснодар» на три дня ограничат движение транспорта

Мэрия Краснодара рассказала об ограничения движения транспорта на участке улицы 40-летия Победы

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 22:00 4 октября до 22:00 6 октября от улицы 1-го Мая до Дачной ограничат движение транспорта. Это связано с заменой трубопровода отопления.



Объехать этот участок можно будет по улицам Жлобы, Черкасской и Домбайской.

Автобусы № 48 «улица Комарова — улица Гидростроителей», № 58 «Комсомольский микрорайон — поселок Березовый» и № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный» будут двигаться от улицы Восточно-Кругликовской по Жлобы, Российской и далее по маршруту.



Также автобусы № 62 «Мегацентр «Красная площадь» — улица Генерала Трошева» поедут с улицы 40-летия Победы по Восточно-Кругликовской, Жлобы, Российской и далее по маршруту. Жителей и гостей Краснодара попросили заранее планировать поездки с учетом изменений.