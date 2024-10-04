Оценить soft skills в игре: Авито Работа запустила тесты для молодых соискателей

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Па платформе «ВКонтакте» появилась серия мини-игр от Авито Работы на владение соискателями soft skills, или гибкими навыками

Серия геймифицированных тестов «Скиллы в IRL» определяет уровень владения популярными «гибкими навыками».

Каждая игра занимает 30 секунд, за которые пользователи могут набрать от 0 до 100 баллов по семи критериям — популярным скиллам, зачастую требующимся от соискателей при трудоустройстве. 

Среди оценочных критериев:

  • коммуникабельность;
  • стрессоустойчивость;
  • скорость реакции;
  • грамотность;
  • внимание;
  • логика.

По результатам тестов формируется индивидуальный профиль soft skills пользователя, на основе которого генерируется персонализированная подборка вакансий на платформе Авито Работа. 

  • © Скриншот с сайта vk.com
    © Скриншот с сайта vk.com
  • © Скриншот с сайта vk.com
    © Скриншот с сайта vk.com

Первыми участниками проекта стали популярные молодёжные стримеры — Dmitry_LixxxDerzko69rostikfacekiddinablinKorya_mcFenya, ZakvielChannel. Они прошли игровые тесты во время открытых стримов и оценили уровень своих мягких навыков. Теперь после выполнения заданий все пользователи могут сравнить свои результаты с уровнем скиллов любимых блогеров. Кроме того, у участников проекта есть возможность поделиться своими достижениями с друзьями и выиграть брендированные призы.

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Согласно последним исследованиям Авито Работы, российские работодатели все чаще обращают внимание на «гибкие» навыки кандидатов. За прошедший год количество вакансий с акцентом на soft skills выросло на 9%, а средние предлагаемые зарплаты на таких позициях выросли на 12%.

Игровой тест «Скиллы в IRL» продолжил рекламную кампанию Авито Работы «Твой опыт в жизни тоже считается», получившей большой отклик у молодой аудитории. Инициативы направлены на решение ключевой проблемы юных соискателей — сомнений в том, что их опыта и навыков достаточно для поиска первой работы. 

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