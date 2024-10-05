Восьмилетней Василисе Емцовой из Сочи требуется ортопедический корсет. Как помочь девочке?

Когда Василисе было пять лет, ее мама заметила, что правая лопатка дочери торчит. Они обратились к врачу, и рентген показал небольшое искривление позвоночника. Доктор порекомендовал курсы массажа и физиотерапии. Василиса их прошла.



Девочка росла, искривление стало увеличиваться, а боль усилилась. После приема у ортопеда она еще год занималась дыхательной гимнастикой. Для укрепления мышц спины Василиса ходит на плавание и танцы. Однако боль не ушла, и у нее растет реберный горб.



Родители повезли Василису на консультацию в краснодарскую детскую краевую больницу. Врачи диагностировали грудопоясничный сколиоз 2-й степени и порекомендовали носить ортопедический корсет. Они объяснили, что это позволит избежать операции. Корсет, в котором нужно быть 20–22 часов, должен уменьшить искривление и улучшить состояние Василисы.



«У Василисы ювенильный, то есть развивающийся в раннем возрасте, идиопатический (неясного происхождения) грудопоясничный сколиоз 2-й степени. Несмотря на используемые методы лечения, деформация позвоночника усиливается, приближается ко 3-й степени. Девочке необходимо носить корсет Шено. В сочетании со специальной гимнастикой это позволит остановить прогрессирование сколиоза. Корсет изготавливается индивидуально, его нужно менять по мере роста примерно раз в год-полтора», — рассказала ортопед центра «Орто-Н» в Краснодаре Милена Добраковская.



В семье Емцовых трое дочерей. Зарплаты родителей покрывают лишь самые необходимые расходы. Им сложно самостоятельно собрать средства на ортопедический корсет, а за госсчет он не предоставляется. Всего на оплату требуется 120 098 рублей .



Как помочь Василисе?



отправить пожертвование на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Василисы Емцовой);

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отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

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г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Василисы Емцовой. Без НДС.