В Краснодарском крае в 2025 году запустят два завода медицинской продукции

Два завода по выпуску медицинской продукции откроют в Северском районе Кубани. Ни их запуск потратят 2 млрд рублей

2 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в 2025 году в Северском районе в станице Смоленской планируют запустить два завода медицинской продукции и комплектующих.



Здания предприятий уже построили. Инвесторами выступили компании «Апрель» и «ОРТО-Маркет».

Читайте также: В Прикубанском округе Краснодара построят поликлинику на 400 посетителей в смену

Завод компании «ОРТО-Маркет» занимает площадь 1,3 тыс. кв. м. Там будут выпускать комплектующие для протезов — порядка 10 тыс. изделий в год. На реализацию проекта инвестор направит более 1 млрд рублей.



Компания «Апрель» также инвестирует свыше 1 млрд рублей в производство по выпуску катетеров, абсорбирующего белья и других. Проектные мощности составят более 60 млн изделий в год. Компания планирует полностью покрыть потребность всех медучреждений ЮФО в такой продукции.



Сейчас в Краснодарском крае работают более 10 предприятий, где выпускают лекарства, радиофармпрепараты, перевязочные и хирургические материалы.