В Краснодарском крае в 2025 году запустят два завода медицинской продукции

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Два завода по выпуску медицинской продукции откроют в Северском районе Кубани. Ни их запуск потратят 2 млрд рублей

2 октября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в 2025 году в Северском районе в станице Смоленской планируют запустить два завода медицинской продукции и комплектующих.

Здания предприятий уже построили. Инвесторами выступили компании «Апрель» и «ОРТО-Маркет».

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Завод компании «ОРТО-Маркет» занимает площадь 1,3 тыс. кв. м. Там будут выпускать комплектующие для протезов — порядка 10 тыс. изделий в год. На реализацию проекта инвестор направит более 1 млрд рублей.

Компания «Апрель» также инвестирует свыше 1 млрд рублей в производство по выпуску катетеров, абсорбирующего белья и других. Проектные мощности составят более 60 млн изделий в год. Компания планирует полностью покрыть потребность всех медучреждений ЮФО в такой продукции.

Сейчас в Краснодарском крае работают более 10 предприятий, где выпускают лекарства, радиофармпрепараты, перевязочные и хирургические материалы.

Напомним, что в Краснодарском крае и Ростовской области лекарства в 2024 году подорожали на 25%.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае и Адыгее вырос спрос на антидепрессанты.

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